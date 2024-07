Après des succès marqués à Belœil et à Terrebonne, exo veut poursuivre le développement du « transport à la demande » en banlieue éloignée de la métropole. Le transporteur implantera dès la mi-août à Mont-Saint-Hilaire et à Otterburn Park ce service personnalisé avec des trajets plus directs et fréquents.

Avec ce nouveau service, offert à Belœil et à Terrebonne depuis quelques années déjà, le client peut réserver son déplacement à l’aide d’une application mobile ou du service à la clientèle d’exo. L’usager précise alors son lieu de destination et son heure de départ, puis il est informé – toujours par l’application – de l’arrivée prochaine de l’autobus. Il paie son passage une fois à bord.

« On voit très bien le potentiel que ça a pour mieux répondre aux nouveaux déplacements très locaux de nos usagers. Les gens vont moins vers Montréal, et il y a une croissance démographique dans les couronnes », affirme la directrice exécutive à l’expérience client d’exo, Marie Hélène Cloutier.

Pour exo, le tout se fait la plupart du temps sans nouvelles dépenses, autrement dit, le niveau d’offre de service n’est pas modifié, mais simplement plus ciblé.

Et ça marche. À Belœil et à Terrebonne, les projets pilotes, respectivement lancés en 2021 et en 2022, ont dépassé les attentes. Dans le premier cas, huit lignes locales ont été converties et l’achalandage total a depuis bondi de 318 %, pour atteindre plus de 45 220 déplacements en 2023.

Dans le second cas, l’utilisation du transport à la demande (TAD) a augmenté de quasiment 500 % en l’espace d’un an seulement et frise maintenant les 24 000 déplacements. Plus encourageant pour le transporteur, le service permet de convaincre certains de monter à bord des transports en commun. À Belœil, 40 % des usagers du TAD n’avaient jamais utilisé de services de transport collectif. À Terrebonne, où le réseau d’autobus a été légèrement bonifié au même moment, ce chiffre est d’environ 15 %.

Ça nous permet de couvrir de nouveaux besoins. Le client est capable de se déplacer à des endroits qu’il ne pouvait tout simplement pas rejoindre avant. Marie Hélène Cloutier, gestionnaire chez exo

Des projets à la tonne

Exo tentera donc de reproduire ce succès dès le 19 août, avec un nouveau service de transport à la demande dans les secteurs de Mont-Saint-Hilaire et d’Otterburn Park. Trois lignes locales – les 11, 12 et 22 – seront pour ce faire converties. Les lignes 21 et 23, à destination des gares Mont-Saint-Hilaire et McMasterville, seront inchangées. Idem pour la ligne 200.

Au total, 90 % du territoire des deux villes sera donc desservi par du transport à la demande. En fait, seuls les secteurs industriels de Mont-Saint-Hilaire et le nouvel ensemble immobilier à Otterburn Park ne seront pas inclus dans le projet, qui pourra compter sur un véhicule midibus et deux berlines.

Les usagers pourront réserver leur déplacement jusqu’à sept jours à l’avance. Comme à Belœil, des dizaines « d’arrêts virtuels » seront ajoutés à Mont-Saint-Hilaire et à Otterburn Park dans les prochains jours. Il s’agit de lieux prédéterminés par lesquels les clients peuvent réserver directement dans l’application.

« Ça nous permet d’être beaucoup plus flexibles et d’offrir même plus de service. L’amplitude de notre offre dans ces deux villes-là, jusqu’ici, c’était de 7 h 45 à 19 h avant. Dorénavant, on va pouvoir desservir les gens de 5 h 30 à 20 h 30, donc il y a un gain important en fréquence », note Mme Cloutier.

Pour la suite, son groupe vise à développer « un à deux projets » de TAD par année.

On va y aller par étapes et de façon graduelle, mais c’est sûr qu’on veut continuer. Pour le moment, comme on n’est pas dans une conjoncture financière qui le permet, on va privilégier les secteurs ne nécessitant pas d’ajouts de service. Marie Hélène Cloutier, gestionnaire chez exo

Elle n’écarte pas, cela dit, d’accélérer le rythme une fois les négociations réglées à plus long terme avec le gouvernement Legault sur le financement du transport collectif. Pour le moment, l’annonce d’un autre secteur qui rejoindra le projet de transport à la demande est déjà prévue à l’automne.

Exo est la première société de transport à transformer une offre locale en transport à la demande, mais elle n’est pas la première à tester cette pratique. En 2021, la Société de transport de Montréal a mis à l’essai le service à la demande (SALD) MUVE, un projet pilote testant une nouvelle application mobile permettant de réserver un taxi collectif dans les secteurs de Senneville et de Sainte-Anne-de-Bellevue.

À l’époque, le projet avait « contribué à l’amélioration du service », avait statué la société, plus de 85 % des usagers ayant apprécié le service. D’autres projets de transport à la demande ont aussi été faits à Laval, à Longueuil et à Québec, notamment.