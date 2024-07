Prolongement de la ligne bleue Encore plus cher et encore plus en retard

N’achetez pas immédiatement votre billet pour la ligne bleue direction Anjou : le projet de prolongement du métro de Montréal sera plus long et plus coûteux que prévu, passant à près de 8 milliards de dollars, selon un document récemment soumis à Québec. Ce dernier prévoit aussi au moins un an de retard supplémentaire.