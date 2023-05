Vincent Larouche (au centre) a reçu le Prix de la liberté de la presse, mercredi, à Ottawa. Sur la photo, il est accompagné de Heather Bakken, présidente de Liberté de la presse Canada, et d’Anthony G. Ostler, président de l’Association des banquiers canadiens.

Vincent Larouche et La Presse lauréats du Prix de la liberté de la presse

Le chef de l’équipe d’enquête de La Presse, Vincent Larouche, s’est vu remettre mercredi le prestigieux Prix de la liberté de la presse pour son reportage « Jugé dans un secret total » publié en mars 2022.

Ce prix est « attribué annuellement à un journaliste qui a produit des reportages d’un grand intérêt public malgré le secret, l’intimidation, les manœuvres judiciaires, l’ingérence ou les risques à sa sécurité personnelle », a indiqué par communiqué Liberté de la presse Canada, qui accorde ce prix.

En mars 2022, le reportage de Vincent Larouche a mis en lumière un procès fantôme tenu devant la Cour d’appel du Québec contre un informateur de police. Une procédure qui va à l’encontre du principe de la justice, qui doit être publique.

« La transparence est à la base même de la justice. Ou du moins, on pensait qu’elle l’était jusqu’à ce que Vincent révèle que le système de justice a décidé de régler des cas dans le secret le plus total », souligne François Cardinal, éditeur adjoint et vice-président Information de La Presse.

« C’est grave, et le fait que la Cour suprême ait décidé de se pencher sur ce problème le prouve. En ce sens, Vincent mérite pleinement ce prix prestigieux pour ses textes qui rappellent l’importance pour le public de savoir ce qui se déroule devant les tribunaux, poursuit M. Cardinal. C’est ça, après tout, qui assure la confiance du public à l’égard du système judiciaire. »

Des embûches et des retombées

Liberté de la presse Canada a relevé que Vincent Larouche avait dû faire face à plusieurs obstacles dans la publication de ce reportage.

« Le service des poursuites pénales du Canada a déployé beaucoup de ressources pour bloquer la cause de La Presse devant les tribunaux, en plus de refuser de fournir la liste des numéros de dossiers ouverts au Québec en matière criminelle », souligne-t-on dans un communiqué.

« Cette couverture de Vincent Larouche a poussé le ministre québécois de la Justice à promettre qu’il n’y aura plus jamais de procès secret, ajoute-t-on. Le Barreau du Québec et le juge en chef de la Cour suprême du Canada ont condamné cette façon de faire. »

Dans son discours de remerciement au Centre national des Arts à Ottawa, mercredi, Vincent Larouche a souligné l’importance de trouver des solutions pour financer adéquatement le journalisme au Canada.

« À La Presse, nous sommes chanceux de compter sur une grosse communauté de lecteurs-donateurs, qui permettent de fouiller des sujets d’intérêt public comme cette histoire de procès secret. C’est quelque chose de très précieux et je pense que ce prix aujourd’hui montre à quel point ça peut avoir un impact dans la société. »

Autres prix

Rachel Pulfer, de Journalists for Human Rights, a aussi remporté le Prix de la réussite Spencer Moore pour les efforts de rapatriement et de soutien aux journalistes afghans après la chute de Kaboul aux mains des talibans en 2021.

Le Certificat de mérite a été attribué au journaliste indépendant Justin Ling pour son travail sur les réseaux de désinformation. Le Prix international de caricature a été attribué à Ali Miraee, caricaturiste iranien résidant aux États-Unis.

En 2017, le chroniqueur Patrick Lagacé et La Presse avaient remporté le même prix pour leur contribution au débat public sur la protection des sources journalistiques et la surveillance des journalistes par les forces policières.