(Ottawa) Quelque 190 employés civils des bases militaires de Valcartier, Bagotville et Saint-Jean-sur-Richelieu réclament un salaire équivalent à celui de leurs collègues ontariens. Ils gagnent parfois près de 10 $ l’heure de moins. Leur grève dure depuis 117 jours. Le Bloc québécois et leur syndicat réclament la fin d’un décret vieux de 30 ans qui a mené à cette iniquité.

« J’aurais envie de vous demander s’il n’y aurait pas une discrimination fondée sur la langue », a avancé le vice-président exécutif régional pour le Québec de l’Alliance de la fonction publique du Canada (AFPC), Yvon Barrière, en point de presse vendredi.

Ces employés font partie de ce que le gouvernement appelle les fonds non publics. Ce sont par exemple des commis, des adjoints ou des kinésiologues. Ces postes avaient au départ été créés dans les années 1960 pour les conjointes des militaires. Un décret adopté en 1982 avait exclu ces employés de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

« Comme ils ne sont pas reconnus comme des fonctionnaires, les conditions varient énormément d’une base militaire à l’autre et on le constate aussi entre le Québec et, par exemple, l’Ontario », a expliqué la députée du Bloc québécois Christine Normandin. La base militaire Saint-Jean est située dans sa circonscription.

L’écart salarial peut varier de 1 $ à près de 10 $ pour des employés qui occupent le même poste, selon qu’ils travaillent dans une base au Québec ou en Ontario. Un adjoint aux services financiers à Bagotville gagne 20,44 $ l’heure contre 30,41 $ pour son collègue d’Ottawa.

« C’est immense, choquant et très irrespectueux », a dénoncé Karine Côté, une monitrice de conditionnement physique à la base Saint-Jean venue manifester à Ottawa.

« On fait des économies de bouts de chandelles qui ont des conséquences réelles », a affirmé Mme Normandin.

La secrétaire parlementaire à la Défense nationale, Marie-France Lalonde a rappelé lors de la période des questions que le gouvernement avait conclu une entente avec les employés de Petawawa, de Kingston et d’Ottawa qui ont obtenu une augmentation salariale de 13,75 % sur trois ans. Ceux de Valcartier, de Bagotville et de Saint-Jean-sur-Richelieu ont rejeté cette offre dans une proportion de 80 %.

« On espère que les trois parties qui sont en grève en ce moment vont en arriver à une résolution et on les encourage à retourner à la table », a dit la députée libérale.

Le syndicaliste Yvon Barrière a accusé le gouvernement d’utiliser des briseurs de grève pour faire durer ce conflit de travail, ce qui est en contradiction avec le projet de loi C-58 du gouvernement pour interdire le recours aux travailleurs de remplacement dans les industries réglementées par le fédéral.

L’AFPC veut déposer une contre-offre de 14,5 %, ce qui réduirait l’écart salarial avec l’Ontario, mais pas dans toutes les catégories d’emploi.