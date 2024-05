Trois reportages de La Presse ont reçu vendredi des prix d’excellence de la part de la Society for News Design, qui récompense le design et le storytelling visuel en journalisme, dans la catégorie des médias numériques.

Un reportage d’André Duchesne sur les armes à sous-munitions fournies à l’Ukraine par les États-Unis et un texte de Charles Lecavalier sur le complexe hydroélectrique de la rivière Saint-Maurice, dont le volet visuel est l’œuvre du graphiste Maxime Jean, ont été retenus.

De plus, un dossier des chroniqueurs Chantal Guy et Paul Journet sur les différentes crises qui frappent notre époque, et dont Jennifer St-Georges a assuré la conception graphique, a été primé.

Le travail graphique s’est fait sous la supervision de France Dupont, cheffe de production, et de Jacques-Olivier Bras, directeur artistique.

Les prix d’excellence « récompensent le storytelling visuel exceptionnel » et les reportages retenus « vont au-delà de la simple compétence technique ou esthétique, et peuvent repousser les limites de l’originalité et de la créativité », explique-t-on sur le site web de la Society for News Design.