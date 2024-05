Notre sélection de nouvelles environnementales d’ici et d’ailleurs.

Quiz

Vous avez peut-être entendu que l’été 2023 a été le plus chaud jamais enregistré sur Terre. Mais savez-vous depuis combien de temps ?

A) Depuis 1880, lorsque le Canada a commencé à enregistrer des données climatiques

B) Depuis 1850, date des premières données enregistrées par l’agence météo européenne Copernicus

C) Depuis 2000 ans

Réponse : C. En scrutant les anneaux de croissance d’arbres centenaires, une équipe de scientifiques a pu déterminer que l’été 2023 a été le plus chaud dans l’hémisphère Nord depuis... 2000 ans ! Dans un article publié dans Nature, les chercheurs plaident que leurs estimations démontrent l’urgence de prendre des mesures pour réduire nos émissions de carbone.

Lisez l’article (en anglais)

Cocktail de pesticides dans nos rivières

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Les cours d’eau de l’ouest de la Montérégie contiennent de nombreuses substances dérivées de produits chimiques.

Les rivières de l’ouest de la Montérégie contiennent non seulement un cocktail de pesticides, mais aussi de nombreuses substances dérivées de ces produits chimiques. C’est ce que révèle un article de chercheurs québécois publié dans la prestigieuse revue savante Environmental Science Advances. Les auteurs ont mesuré la présence de 48 pesticides dans leurs prélèvements d’eau, mais aussi celle de 8 produits de transformation, une démarche plus rare. « Nombre de leurs produits de transformation présentent une persistance/toxicité égale ou supérieure dans l’environnement », notent les auteurs. « Il est donc essentiel de surveiller leur présence [...] dans les eaux et d’évaluer les risques potentiels qu’ils posent. »

Lisez l’article (en anglais)

Ukraine : les aigles perturbés par le conflit

PHOTO JEFF PACHOUD, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Les aigles ont subi les effets de la guerre en Ukraine.

Les conflits armés ont aussi des répercussions sur la biodiversité. C’est ce que nous rappelle une étude sur les aigles pendant la guerre en Ukraine qui vient de paraître dans Current Biology. Les chercheurs ont observé que la migration des aigles criards – une espèce menacée – a été grandement affectée par les combats. En moyenne, ils ont dû voler 85 km supplémentaires pour se rendre dans leurs lieux de reproduction et ont fait moins d’escales en route pour se ressourcer. « Nos résultats fournissent un rare aperçu de la manière dont les conflits humains affectent le comportement des animaux », notent les auteurs.

Lisez l’article (en anglais)

Encore plus de trottinettes à Laval

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, ARCHIVES LA PRESSE Les trottinettes électriques en libre-service sont populaires à Laval.

Les trottinettes électriques en libre-service sont de retour à Laval. Lors d’un projet-pilote l’an dernier, plus de 7000 déplacements ont été réalisés avec une distance moyenne parcourue de 3,4 km. Forte de ce succès, la Ville souhaite maintenant doubler son parc. Jusqu’à 400 trottinettes seront progressivement offertes au cours des prochaines semaines dans une zone de 20 km⁠2 comprise dans le quadrilatère formé par les boulevards Curé-Labelle et des Laurentides, l’autoroute 440 et la rivière des Prairies. Les citoyens doivent télécharger les applications des fournisseurs Bird et Lime pour utiliser les trottinettes.

Incendies de forêt : émissions record de CO 2

PHOTO LA PRESSE CANADIENNE Les incendies de forêt font rage particulièrement tôt cette année en Colombie-Britannique.

Les incendies de forêt qui font rage particulièrement tôt cette année en Colombie-Britannique ont déjà engendré des émissions de carbone record dans l’atmosphère pour un mois de mai. C’est ce que rapporte le service Copernicus, le programme d’observation de la Terre de l’Union européenne qui enregistre des données sur les émissions dues aux incendies de forêt au Canada depuis 22 ans. Entre le 1er et le 15 mai, les incendies qui sévissent dans la région de Fort Nelson ont déjà relâché 12 mégatonnes de CO 2 dans l’atmosphère. En 2023, les 18 millions d’hectares brûlés dans l’ensemble du Canada ont émis 480 tonnes de CO 2 .

Lisez le rapport (en anglais)