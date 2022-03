La dernière année sportive a été celle des femmes au Québec. Des Jeux olympiques aux bureaux des organisations sportives en passant par la glace, la pelouse, l’eau, les rings de boxe, ce sont elles qui ont brillé. Ce sont elles qui ont gagné les médailles et les championnats, et ce sont elles qui ont brisé les plafonds de verre. La Presse a suivi pas à pas tous leurs exploits. Revivons-les ensemble.

Leylah Annie Fernandez : finaliste aux Internationaux des États-Unis

PHOTO TIMOTHY A. CLARY, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Leylah Annie Fernandez

« L’image était crève-cœur à Flushing Meadows : assise sur son banc, Leylah Annie Fernandez essuyait ses larmes en regardant son adversaire célébrer dans les gradins. Elle venait de s’incliner face à la Britannique Emma Raducanu en deux manches de 6-4 et 6-3, en finale des Internationaux des États-Unis. »

Maude Charron : médaillée d’or en haltérophilie chez les 64 kg aux Jeux olympiques de Tokyo

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Maude Charron

« Quand elle a eu 4 ans, ses parents lui ont acheté un vélo. Maude Charron le voulait sans les petites roues. Un vrai vélo, pas un vélo de bébé. Dans sa cour, à Sainte-Luce-sur-Mer, la petite Maude a essayé une première fois. Elle est tombée. Une deuxième fois. Deuxième chute. Après quatre ou cinq tentatives, elle s’est assise devant le vélo et l’a examiné. Longuement. »

Marie-Philip Poulin : médaillée d’or au hockey féminin aux Jeux olympiques de Pékin

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Marie-Philip Poulin (29)

« Je sais, je sais, c’est cliché. Pas grave. Marie-Philip Poulin justifie l’exception à la règle, car son destin est vraiment exceptionnel. Pour la troisième fois de sa carrière, jeudi, l’attaquante québécoise a compté le but gagnant dans une finale olympique. Qui peut en dire autant, dans l’histoire du hockey ? Personne. Poulin a terminé la rencontre avec deux buts et une mention d’aide, pour mener les Canadiennes à une victoire serrée de 3-2 face aux Américaines. »

Ann-Renée Desbiens : médaillée d’or au hockey féminin aux Jeux olympiques de Pékin

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Ann-Renée Desbiens (35)

« Les Américaines tiraient de partout. Tac-a-tac-a-tac-a-tac. Vague après vague. Sans répit. Les Canadiennes, retranchées dans le fond de leur territoire, subissaient les raids. Toutes les deux minutes, on se disait : hé boboy, la lumière rouge va s’allumer. C’était sous-estimer la dernière fortification canadienne. »

Laurence Vincent-Lapointe : deux fois médaillée aux Jeux olympiques de Tokyo (argent au C-1 200 m et bronze au C-2 500 m)

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE Laurence Vincent-Lapointe

« Ce qu’elle a ramé pour cette médaille d’argent. Sa simple présence sur la ligne de départ aux Jeux olympiques de Tokyo relevait d’une saga sportive, médicale, juridique et pandémique. Un peu plus de deux ans après le début de ses mésaventures, Laurence Vincent-Lapointe n’avait plus que 200 m à franchir dans son canoë profilé… »

Chantal Machabée : nommée vice-présidente des communications du Canadien de Montréal

PHOTO ANDRÉ PICHETTE, ARCHIVES LA PRESSE Chantal Machabée

« Lorsque Chantal Machabée parle d’une journée ‟chargée en émotions”, il faut la prendre au mot. Tourner la page sur un métier qu’on adore et qu’on pratique depuis presque quatre décennies n’est pas chose facile. Dire au revoir à son employeur des 32 dernières années n’est pas plus aisé. Et être embauchée par le club de son enfance, l’‟équipe de Guy Lafleur”, est également loin d’être une mince affaire. »

« Depuis deux ans, Daphnée Malbœuf est un visage féminin que l’on voit de plus en plus à RDS. La jeune journaliste anime une émission hebdomadaire, Les trois étoiles, et est appelée à remplacer à la diffusion des matchs du Rocket de Laval. Avant son premier match, le 14 décembre 2019, elle a appelé Chantal Machabée ‟pour avoir des conseils sur la façon de se préparer pour des entrevues d’avant-match, quoi faire, quoi ne pas faire”, nous raconte Malbœuf, que l’on peut entendre à RDS et au 91,9 Sports. »

Kim St-Pierre : intronisée au Temple de la renommée du hockey

PHOTO DAVE SANDFORD/HHOF, TIRÉE DU COMPTE TWITTER @HOCKEYHALLFAME Kim St-Pierre avec Danielle Goyette

« C’est la consécration ultime. Celle à laquelle les hockeyeurs n’osent même pas rêver. Celle qui est réservée à la crème de la crème, aux légendes. Kim St-Pierre en fait maintenant officiellement partie. Elle a été intronisée au Temple de la renommée du hockey. »

Elizabeth Mantha : première femme à arbitrer un match dans la Ligue américaine et dans la LHJMQ

PHOTO ERICK LABBÉ, ARCHIVES LE SOLEIL Elizabeth Mantha

« Quand le nom d’Elizabeth Mantha a retenti dans les hauteurs du Centre d’excellence Sports Rousseau avant la mise en jeu officielle de la rencontre entre l’Armada et les Huskies, la foule a applaudi vigoureusement. Même du haut de la galerie de presse, le sourire de l’officielle était perceptible. Elle devenait ainsi la première femme à arbitrer un match dans la LHJMQ. »

Émilie Castonguay : nommée directrice générale adjointe des Canucks de Vancouver

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Émilie Castonguay

« C’était en 2008, à une époque où les femmes gravitant autour de la LNH étaient encore moins nombreuses qu’aujourd’hui. C’était 13 ans avant que Geoff Molson ne formule son souhait de faire une plus grande place à la diversité – lire : autre chose que des monsieurs blancs – dans son organigramme hockey. Émilie Castonguay était alors joueuse à l’Université de Niagara et elle avait une conversation avec sa grande sœur Valérie. ‟Elle m’avait dit qu’un jour, je dirigerais les Canucks de Vancouver. C’était notre dernière conversation”, a raconté une Émilie Castonguay émotive, lundi, en visioconférence. »

« Le coup de sonde chez trois nouveaux ex-clients d’Émilie Castonguay est unanime. On s’attriste de perdre une agente devenue une ‟amie”, celle qu’on textait ‟à 6 h le matin ou à 11 h le soir” et qui ‟répondait en moins de deux”, dixit Jakob Pelletier, espoir des Flames de Calgary. On applaudit spontanément cette nomination, importante pour elle comme pour toutes les femmes qui aspirent à des postes de prestige dans le sport. »

L’équipe canadienne féminine de soccer : médaillée d’or aux Jeux olympiques de Tokyo

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE L’équipe canadienne féminine de soccer

« Il était 23 h 46 à Yokohama. Après 90 minutes de temps réglementaire, 30 minutes de prolongation et cinq tirs au but de chaque côté, les Canadiennes et les Suédoises étaient toujours à égalité. Jonna Andersson est venue chercher le ballon pour le placer sur le point de penalty. La défenseure suédoise était tendue. Son visage était crispé. Devant elle, Stephanie Labbé souriait béatement. L’angoisse de la gardienne de but au moment du penalty ? Pas pour elle. »

Marie-Eve Dicaire : devenue championne du monde de l’IBF

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Marie-Eve Dicaire

« Synchronisme, endurance, rapidité, réflexes, force. Les qualités athlétiques requises pour connaître du succès à la boxe sont nombreuses. À deux semaines et des poussières de son combat de championnat mondial contre la Mexicaine Cynthia Lozano, La Presse a assisté à une journée d’entraînement de Marie-Eve Dicaire. Récit. »

Kim Boutin : médaillée de bronze au 500 m en courte piste aux Jeux olympiques de Pékin

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Kim Boutin

« Une chute, deux chutes, trois chutes, une pénalité… Cette soirée si prometteuse pour l’équipe canadienne de patinage courte piste allait virer au désastre. Mais non, Kim Boutin, seule Canadienne debout, a sauvé la mise, l’honneur et la place sur le podium. »

Jennifer Abel : médaillée d’argent au tremplin de 3 m synchro aux Jeux olympiques de Tokyo et jeune retraitée

PHOTO DAVID BOILY, ARCHIVES LA PRESSE Jennifer Abel

« Un peu moins de quatre mois après son dernier plongeon olympique, Jennifer Abel prend sa retraite à l’âge de 30 ans. La Montréalaise a annoncé sa décision dans une missive intitulée ‟Lettre à la petite fille métisse qui voulait plonger”. Elle l’a fait en transmettant une heureuse nouvelle : elle est enceinte. »

Aurélie Rivard : cinq fois médaillée en natation aux Jeux paralympiques de Tokyo

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Aurélie Rivard

« En début de semaine, une caissière dans une boutique de vêtements populaire lui a demandé si elle était entraîneuse quand la nageuse de 25 ans a voulu obtenir un rabais destiné aux athlètes professionnels. Sans la croire, l’employée l’a quand même fait profiter de la promotion. Rivard a eu sa petite revanche quand la cliente suivante l’a reconnue. ‟Aurélie ? Oh, my God, bravo pour tes médailles !” Elle en a gagné cinq à Tokyo : deux en or, une en argent et deux en bronze. »