NBA Jokic, Doncic et Gilgeous-Alexander en lice pour le titre de joueur le plus utile

(Los Angeles) Nikola Jokic, Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander sont les trois finalistes pour le titre de joueur le plus utile de la NBA, a annoncé dimanche la ligue, alors que Victor Wembanyama est en lice pour le titre de recrue de l’année et celui de meilleur défenseur.