Luguentz Dort et Chet Holmgren, pierres angulaires en défense

(Oklahoma City) Jeune équipe, le Thunder d’Oklahoma City attire de plus en plus l’attention avec une attaque à haut régime menée par Shai Gilgeous-Alexander, candidat au titre de joueur le plus utile de la NBA.

Cliff Brunt Associated Press

En regardant de plus près, par contre, il est clair que la défense est un moteur clé pour OKC, le club le mieux classé de l’Ouest.

Cet aspect a joué un grand rôle dans le balayage infligé aux Pelicans de La Nouvelle-Orléans, au premier tour des séries.

Un style à haute cadence a aidé le Thunder à finir troisième du circuit pour les points par match, cette saison.

Mais du côté défensif, il faut saluer notamment le travail de Chet Holmgren et de deux Canadiens : Gilgeous-Alexander, de Hamilton, et Luguentz Dort, de Montréal.

Ils ont aidé à faire en sorte qu’OKC termine troisième pour le plus bas taux de réussite en jeu continu chez l’adversaire, cette saison.

Au premier tour, les Pelicans ont été limités à 92, 92, 85 et 89 points.

Il faudra répéter cette efficacité pour avoir du succès contre les Mavericks ou les Clippers, en deuxième ronde. La série débutera mardi, à Oklahoma City.

PHOTO GERALD HERBERT, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Chet Holmgren

« Quand vous avez mis autant d’efforts en défense en saison régulière, et cela de façon constante, il n’y a pas le besoin de changer de style en séries », a fait valoir Jalen Williams, qui se débrouille également très bien en défense.

Holmgren a raté la saison précédente à cause d’une blessure au pied.

Sa disponibilité cette saison a fait passer le club de bon en défense à parmi les meilleurs de la NBA dans cet aspect.

La recrue de sept pieds un a fini cinquième de la ligue avec 2,3 blocs par match, en moyenne.

Holmgren peut bloquer des tirs, nuire aux trajectoires ou couvrir du terrain pour ses coéquipiers. Travailleur infatigable qui apprend vite et qui a de bons instincts, il peut veiller à contrer toute position adverse.

Il affiche aussi plus de robustesse qu’on pourrait croire, venant d’un gabarit élancé de 208 livres.

« Il a vraiment adhéré à ce que nous voulons faire en défense et et il est très intelligent – il sait quand faire la rotation pour aller se mesurer aux meneurs de jeu. Il y a beaucoup de mouvement avec nous, et il a fait du très beau travail pour s’y ajuster. »

Gilgeous-Alexander a livré une deuxième saison de suite avec au moins 30 points par match, en moyenne. Discrètement, il est aussi devenu très productif en défense. Il s’est classé deuxième du circuit avec deux vols par match, en moyenne.

« Il voit les deux facettes du jeu, a dit Aaron Wiggins. Il est reconnu pour ce qu’il fait en attaque, mais il est tout aussi intense en défense.

« Ça fait réaliser que nous pouvons tous nous motiver à tout donner dans chaque aspect du jeu, parce que lui il le fait sans relâche. »

Dort accueille à bras ouverts le rôle d’affronter les meilleurs pointeurs adverses. Gilgeous-Alexander a dit qu’il est content de ne pas avoir le stoppeur de six pieds quatre et 220 livres dans son chemin.

« Il est un roc, a dit Gilgeous-Alexander, au sujet de l’athlète de Montréal-Nord. Sa robustesse, son niveau d’effort. Ce n’est pas facile. En le voyant à l’œuvre, vous ne pouvez pas relâcher la pédale en défense et ne pas y mettre la même énergie. Ça ne serait pas équitable pour lui. »

Non repêché en 2019 et ayant débuté dans la ligue avec un contrat à deux volets, Dort a continué de tranquillement raffiner son jeu.

Au premier tour, il était la plupart du temps assigné à Brandon Ingram, des Pelicans.

Ce dernier a été limité à 14,3 points par match, avec un taux de réussite de 34,5 % en jeu continu. Dans les mêmes catégories, Ingram a affiché 20,8 et 49,2 % en saison régulière.

« Je parle souvent des habiletés invisibles et du travail qui ne paraît pas, a dit l’entraîneur du Thunder, Mark Daigneault. « Lu » accomplit beaucoup de choses invisibles.

« Vous ne pouvez pas toutes les compter et elles n’apparaissent pas toujours dans les statistiques, mais essayez de jouer contre lui. On le ressent quand il est dans l’action. »