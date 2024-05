James Johnson et Pascal Siakam célèbrent leur victoire.

PHOTO MICHAEL CONROY, ASSOCIATED PRESS

Obi Toppin a inscrit 21 points, T. J. McConnell a marqué 20 points et ajouté neuf passes décisives, et les Pacers de l’Indiana ont remporté une série éliminatoire pour la première fois en une décennie, battant les Bucks de Milwaukee 120-98 lors du sixième match, jeudi soir.

Associated Press

En demi-finale de l’Association Est, les Pacers joueront contre les Knicks de New York, gagnants en six matchs de leur série contre les 76ers de Philadelphie.

Damian Lillard était de retour d’une blessure au tendon d’Achille droit. Même s’il n’a pas été aussi dominant que lors des deux premiers matchs lorsqu’il a marqué 69 points, Lillard a terminé la partie avec 28 points.

Bobby Portis fils a obtenu 20 points et 15 rebonds pour les Bucks. Brook Lopez a également inscrit 20 points, alors que Khris Middleton a marqué 14 points, pour ajouter à ses huit rebonds.

Tyrese Haliburton a inscrit 17 points, 10 passes décisives et six rebonds pour les Pacers. L’ancien des Raptors Pascal Siakam a récolté 19 points et ajouté sept rebonds.

Les Bucks ont été éliminés au premier tour éliminatoire pour la deuxième année de suite.

Les Bucks, qui perdaient 33-24 après un quart, ont réduit l’écart à 38-24 tôt dans le quart suivant. Les Bucks ont amorcé la deuxième demie avec une séquence de 9-4 pour s’approcher au score, à 63-56.

Les Pacers ont toutefois répliqué avec une séquence de 10-5 pour améliorer leur avance à 12 points.

Une séquence de 11-0 a porté le score à 96-78 tôt au quatrième quart et les Pacers n’ont jamais été inquiétés par la suite.

Knicks 118 -76ers 115

Un panier de trois points de Josh Hart avec 24,4 secondes à disputer en temps réglementaire a aidé les Knicks de New York à vaincre les 76ers de Philadelphie 118-115 dans le sixième match de leur série, jeudi, pour ainsi atteindre le deuxième tour éliminatoire.

Les Knicks commenceront la série contre les Pacers lundi, à New York.

Il s’agit de la première fois depuis les séries de 1992 à 2000 que les Knicks atteignent le deuxième tour lors d’au moins deux années de suite.

Jalen Brunson a propulsé les Knicks vers la victoire avec 41 points et 12 passes décisives.

Donte DiVincenzo a confirmé la victoire des siens avec deux lancers francs réussis.

Joel Embiid a terminé la partie avec 39 points et 13 rebonds. Buddy Hield a ajouté 20 points. Après avoir inscrit 45 points lors du cinquième match, Tyrese Maxey n’a pas été un élément clé jeudi, avec 17 points.

Avec Michael Marot à Indianapolis ; Dan Gelston à Philadelphie