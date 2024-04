PHOTO GERALD HERBERT, ASSOCIATED PRESS

(Nouvelle-Orléans) Jalen Williams a sonné l’adversaire avec un tir de trois points lorsqu’il restait 3 : 08 à disputer et le Thunder d’Oklahoma City a gagné 97-89 à La Nouvelle-Orléans, lundi, complétant un balayage des Pelicans au premier tour des séries, dans l’Ouest.

Associated Press

Sa frappe de loin a été réussie après un rebond offensif du Québécois Luguentz Dort. Le Montréalais a totalisé 11 points, huit rebonds, trois passes et deux vols.

Williams a amassé 24 points, tout comme l’Ontarien Shai Gilgeous-Alexander. Ce dernier a aussi fourni 10 rebonds pour OKC, qui a effacé un retard de cinq points au dernier quart.

Avec les Pelicans en avance 80-75, Chet Holmgren a converti un rebond offensif et Josh Giddey a créé l’impasse avec un tir de trois points. L’Australien a réussi un tir parfait à la suite d’un revirement – avec les siens en relance rapide et plus nombreux que l’adversaire, de surcroît.

Giddey a réussi un autre tir au long cours peu après, avec 7 : 19 au cadran au dernier quart.

PHOTO GERALD HERBERT, ASSOCIATED PRESS Le Montréalais Luguentz Dort (à droite) a totalisé 11 points, huit rebonds, trois passes et deux vols dans la victoire du Thunder d’Oklahoma City.

Après un tir raté de Trey Murphy, Williams a enchaîné avec un long tir de trois points puis un vol, suivi de deux lancers francs.

Cette séquence plaçait OKC aux commandes 90-82, avec 3 : 52 à écouler au dernier quart.

Les Pelicans ont été privés de Zion Williamson pendant toute la série. Lors des quatre matchs, leur maximum de points a été 92 ; en saison régulière, il n’y a eu que deux matchs où ils n’ont pas franchi ce plateau.

Giddey et Holmgren ont obtenu 14 points chacun. Holmgren a également saisi neuf rebonds.

McCollum a récolté 20 points pour les Pelicans, peu efficaces au-delà du périmètre (huit en 34, soit 23,5 %).

Jonas Valanciunas a contribué à 19 points et 13 rebonds, mais des fautes ont limité son temps de jeu à 26 minutes.

Le réserviste Naji Marshall a obtenu 16 points, incluant quatre tirs de trois points.

Oklahoma City avait une mince avance à la demie, 44-43.

La première demie a été cahoteuse, avec neuf revirements de chaque côté. Les visiteurs ont su maîtriser cet aspect par la suite : les Pelicans ont conclu avec 19 de ces bévues, contre 14 pour le Thunder.

OKC n’a pas obtenu de point lors des dernières 3 : 16 du premier quart, ratant quatre tirs.

Brandon Ingram a raté neuf de ses 10 premiers tirs et a fini le match deux en 14 en jeu continu.

Brillant en défense, Dort lui a fait la vie dure tout au long de la série.

Pour le Thunder, il s’agit d’un premier passage au deuxième tour depuis 2016.

Après cela, il y a eu quatre sorties d’affilée en première ronde, puis trois années sans une présence en séries.

L’équipe classée numéro 1 dans l’Ouest aura comme prochains rivaux les Mavericks de Dallas ou les Clippers de Los Angeles. Cette série est égale 2-2.

Celtics 102 – Heat 88

PHOTO MARTA LAVANDIER, ASSOCIATED PRESS Derrick White (à gauche) des Celtics a établi une marque personnelle avec 38 points.

Derrick White a établi une marque personnelle avec 38 points, Jayson Tatum a ajouté 20 points et 10 rebonds, et les Celtics de Boston ont vaincu le Heat 102-88 pour prendre les devants 3-1 dans la série, à Miami.

Jaylen Brown a marqué 17 points et Jrue Holiday 11 pour les Celtics, qui ont terminé au premier rang du classement général de la NBA. La formation du Massachusetts a gagné ses six derniers matchs à Miami et 14 de ses 17 derniers.

Kristaps Porzingis a quitté le match en première demie du côté des Celtics en raison d’une blessure à un mollet.

Bam Adebayo a totalisé 25 points, 17 rebonds et cinq mentions d’assistance dans la défaite. Le Heat était privé de Jimmy Butler (genou) et de Terry Rozier (cou).

Le cinquième match aura lieu mercredi à Boston. Les Celtics ont gagné les 28 séries dans lesquelles ils ont pris les devants 3-1 dans leur histoire jusqu’ici.