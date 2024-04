PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ASSOCIATED PRESS

(Denver) Collée sur le mur à côté du casier de Jamal Murray dans le vestiaire des Nuggets de Denver se trouve une photo de Bruce Lee, accompagnée d’une citation de la légende des arts martiaux.

Gregory Strong La Presse Canadienne

« Connaître ne suffit pas, il faut appliquer. La volonté ne suffit pas, il faut agir », mentionne-t-elle.

Le garde canadien a suivi ce credo à la perfection lundi soir au Ball Arena, luttant contre une élongation au mollet gauche pour livrer une performance mémorable.

Le tir de Murray d’une distance de 14 pieds, avec 3,6 secondes au cadran, a fait la différence dans une victoire de 108-106 qui a permis aux Nuggets d’éliminer les Lakers de Los Angeles en cinq matchs en première ronde des séries éliminatoires de la NBA.

« Ce sont les tirs auxquels vous rêvez lorsque vous êtes tout jeune », a mentionné Murray. « Que vous pratiquez dans la cour arrière et dans les terrains de jeu. »

Après le match, Murray, satisfait, s’est assis à son casier et a laissé sortir un grand soupir. Il a retiré la chaussette de compression noire de sa jambe gauche et coupé le ruban adhésif blanc qui entourait la partie inférieure de son tibia et sa cheville.

« Je n’aurais pas pu vivre avec moi-même si je n’avais pas pu jouer ce match », a-t-il souligné.

Ses coéquipiers, encore abasourdis par la fin de match dramatique, sont allés vers lui pour le féliciter. Le ballon du tir victorieux de Murray dans le deuxième match — surnommé « The Shot at 5280 », une référence au surnom de la ville de Denver, Mile High City, et au nombre de pieds dans un mille — reposait derrière lui à son casier.

S’il continue à ce rythme, il pourrait en faire une collection.

« Tir crucial après tir crucial », a lancé le garde Christian Braun, assis au casier voisin. « Il veut les moments cruciaux. Nous avons confiance en lui lors des moments cruciaux. Nous savons qu’il va tenter ces tirs et les réussir. »

« C’est ce qu’il fait. Il s’élève quand commencent les séries éliminatoires. »

La salle comble a hurlé lorsque Murray a été annoncé comme titulaire avant le match et il a donné le ton dès le début. Il a réussi le premier tir en suspension des Nuggets, leur premier tir de la zone des trois points et leur premier tir de la ligne des lancers francs, tout en trouvant ses repères et activant ses jambes.

Murray s’est reposé vers la fin du premier quart et a été le premier joueur à se diriger vers le centre du terrain pour féliciter son coéquipier Reggie Jackson, qui venait de réussir un tir de 19 pieds au même moment où la période prenait fin.

« Il y a beaucoup de choses qui n’apparaissent pas sur la feuille de statistiques », a souligné l’attaquant des Nuggets, Zeke Nnaji.

« Veiller à ce que tout le monde se porte bien parce qu’il se soucie du bien-être de chacun. C’est vraiment un grand leader et l’un des meilleurs meneurs de jeu avec qui j’ai joué. »

Murray a grandi à Kitchener, en Ontario, a bâti son jeu à l’Orangeville Prep Basketball Academy et a passé un an avec les Wildcats de l’Université du Kentucky.

Repêché au septième rang par les Nuggets en 2016, il est aujourd’hui l’un des visages de la concession, aux côtés du joueur étoile Nikola Jokic. L’an dernier, ils ont formé un duo de choc irrésistible lors des séries éliminatoires, menant l’équipe à son tout premier championnat de la NBA.

PHOTO ISAIAH J. DOWNING, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Jamal Murray et Nikola Jokic

Murray avait marqué 21,5 points en moyenne lors des quatre premières parties contre les Lakers, mais il n’était toujours pas satisfait de l’efficacité de ses tirs. L’entraîneur-chef des Nuggets, Michael Malone, a raconté que Murray en avait parlé avec lui dans l’avion lors du périple de retour après la défaite lors du quatrième match à Los Angeles.

« J’ai dit que nous partagions tous les victoires et que nous partagions tous les défaites », a relaté Malone avant la cinquième rencontre

« Je pense qu’il est important que les gens sachent à quel point il est compétitif. Il a fait ce tir dans le deuxième match qui restera comme l’un des meilleurs de l’histoire des Nuggets de Denver. Il veut bien faire pour son équipe.

« Il ne veut pas décevoir ses coéquipiers et il l’affiche. J’apprécie et je respecte vraiment cela chez Jamal. Il veut être là pour ses coéquipiers et se montrer à la hauteur, comme il l’a déjà fait à maintes reprises. »

Quelques heures plus tard, Murray a de nouveau prouvé qu’il était l’un des meilleurs gardes de la NBA. Il a terminé la rencontre avec cinq tirs de trois points, sept passes décisives et un total de 32 points, un sommet dans le match.

« C’est le joueur le plus compétitif que j’ai côtoyé », a affirmé Braun. « Il vous pousse, il vous met au défi et il se met lui-même au défi.

« Dans les moments les plus cruciaux, il se lève. »