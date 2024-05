Knicks et Nuggets remportent leurs duels

(New York) Jalen Brunson a inscrit 44 points, atteignant le plateau des 40 pour la cinquième fois des présentes éliminatoires, et les Knicks de New York ont battu les Pacers de l’Indiana 121-91, mardi.

Brian Mahoney Associated Press

Les Knicks mènent désormais la série 3-2.

Josh Hart a marqué 18 points et ajouté 11 rebonds, alors que Deuce McBride a inscrit 17 points.

Brunson a marqué 28 de ses points en première demie, un record des Knicks, avant de confirmer la victoire de son équipe avec sept points consécutifs au quatrième quart.

Brunson avait inscrit 43 points dans le premier match de la série contre les Pacers. Il est devenu le quatrième joueur de l’histoire de la NBA à réaliser quatre matchs éliminatoires de suite de 40 points ou plus.

Alec Burks était de retour dans la formation des Knicks et a marqué 18 points.

Pascal Siakam a marqué 22 points pour les Pacers, qui tenteront de demeurer invaincus à domicile lors du sixième match de la série.

Timberwolves 97 - Nuggets 112

Nikola Jokic a inscrit 40 points en 41 minutes de jeu et les Nuggets de Denver ont remporté le cinquième match de la série contre les Timberwolves du Minnesota 112-97.

Les Nuggets ne menaient que par deux points après un quart, mais l’équipe a creusé son avance de plus en plus au deuxième et au troisième quart.

Les Nuggets ont inscrit plus de points que les Timberwolves dans chacun des quarts.