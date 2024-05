L’attaquant Isaiah Jackson (22) des Pacers de l’Indiana fait un dunk contre les gardiens Miles McBride (2) et Josh Hart (3) des Knicks de New York.

(New York) Tyrese Haliburton a marqué 26 points et les Pacers de l’Indiana ont connu l’une des meilleures demies de l’histoire lors d’un septième match pour vaincre les Knicks de New York 130-109, dimanche, et se qualifier pour la finale de l’Est.

Brian Mahoney Associated Press

Les Pacers n’ont pas joué au troisième tour depuis qu’ils y ont été éliminés par le Heat de Miami en 2014.

Le club d’Indianapolis a réussi 29 de ses 38 tirs en première demie. Ce pourcentage de tir de 76,3 % est le plus élevé en séries éliminatoires pour une demie depuis 1997, soit depuis que la NBA comptabilise ces chiffres par quarts.

Les Pacers menaient ainsi 70-55 à la mi-temps et ont réussi à répondre à chaque poussée des Knicks en deuxième demie.

Les Pacers ont établi un record en terminant avec un pourcentage de tir de 67,1 % pour la totalité du match et affronteront les Celtics de Boston à compter de mardi.

Pascal Siakam et Andrew Nembhard ont tous les deux totalisé 20 points dans la victoire.

Jalen Brunson a quitté le match en deuxième demie en raison d’une fracture à la main gauche. Il s’agissait de la dernière d’une longue série de blessures chez les Knicks cette saison.