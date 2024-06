PHOTO RICK SCUTERI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

LeBron James n’a pas l’intention de se prévaloir de l’année d’option qui lui rapporterait 51,4 millions US avec les Lakers de Los Angeles, souhaitant plutôt obtenir un nouveau contrat, a révélé une personne au fait du dossier, samedi.

Tim Reynolds Associated Press

Ce nouveau contrat pourrait être finalisé rapidement, a déclaré la personne, qui a parlé à l’Associated Press sous couvert d’anonymat, car ni James ni les Lakers n’ont révélé la décision publiquement. ESPN, The Athletic et le « Los Angeles Times » ont tous rapporté l’information plus tôt.

Le marché des joueurs autonomes s’ouvrira officiellement dimanche, même si des contrats valant collectivement 1,2 milliard ont déjà été conclus en raison de nouvelles règles qui permettent aux équipes de discuter avec leurs propres joueurs à partir du lendemain de la finale de la NBA.

Parmi ceux qui ont déjà accepté des pactes qui seront officialisés le 6 juillet : Scottie Barnes et Immanuel Quickley, des Raptors de Toronto, Bam Adebayo, du Heat de Miami, Pascal Siakam, des Pacers de l’Indiana et OG Anunoby, des Knicks de New York.

On s’attendait à ce que LeBron James soit techniquement un joueur autonome. On s’attendait également à ce qu’il reste avec les Lakers.

Les Lakers ont sélectionné Bronny James – le fils aîné de LeBron James – jeudi au deuxième tour du repêchage, les plaçant ainsi en position d’avoir le premier duo père-fils sur le terrain de l’histoire de la NBA.

LeBron James est quatre fois champion et il lui manque environ 20 millions pour devenir le premier joueur de l’histoire de la ligue à dépasser les 500 millions en salaire.