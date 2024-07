(Los Angeles) Les propriétaires des Celtics de Boston ont annoncé lundi la mise en vente de la franchise deux semaines après son 18e titre de la NBA.

Agence France-Presse

« La famille qui contrôle le groupe propriétaire (Boston Basketball Partners L. L. C.), après de nombreuses discussions internes, a décidé de vendre l’équipe pour des raisons de management des biens et de planification familiale », écrit l’équipe dans un communiqué.

La franchise avait été estimée à 4,7 milliards de dollars par le magazine Forbes en octobre dernier, soit la 4e plus grosse valorisation NBA après les Warriors de Golden State (7,7 milliards de dollars), les Knicks de New York (6,6 milliards de dollars) et les Lakers de Los Angeles (6,4 milliards de dollars).

L’entrepreneur Wyc Grousbeck est à la tête du groupe qui avait acheté les Celtics pour 360 millions de dollars en 2002, et espère rester le représentant de la franchise auprès de la NBA jusqu’en 2028, année prévue de départ total de la famille de l’actionnariat.

Autre franchise de NBA, les Suns de Phoenix avaient été vendus pour 4 milliards de dollars (3,725 milliards d’euros selon le cours actuel) en février 2023.

« La direction du groupe espère céder une majorité des parts en 2024 ou début 2025 », précise le communiqué.

Les Celtics de Boston ont été sacrés champions de NBA pour la 18e fois il y a deux semaines, 16 ans après leur précédent titre en 2008, consacrant le talentueux duo Jayson Tatum/Jaylen Brown qui a grandi avec la franchise du Massachusetts.