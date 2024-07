PHOTO MARK J. TERRILL, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

Paul George est de retour dans l’Association Est et Joel Embiid en est sûrement très heureux.

Tim Reynolds Associated Press

George signera un contrat de quatre ans d’une valeur de 212 millions US avec les 76ers de Philadelphie, selon ce qu’une personne a révélé à The Associated Presse, lundi.

La source a parlé sous le couvert de l’anonymat parce que l’entente ne peut pas être finalisée avec le 6 juillet, selon les règlements de la NBA.

Le tout s’est matérialisé quelques heures après le début du marché des joueurs autonomes de la NBA, mais Embiid avait déjà planté les semences il y a quelques semaines. Lui et George ont fait une apparition à la télé ensemble lors de la finale de la NBA et le pivot des 76ers avait suggéré qu’il aimerait voir l’ailier vedette le rejoindre à Philadelphie.

Ça s’est produit. Les Clippers de Los Angeles, maintenant l’ancienne formation de George, ont laissé savoir tôt dimanche qu’il ne serait pas de retour avec l’équipe. Ce n’était qu’une question de temps avant qu’il s’entende avec les 76ers.

George détenait une option de 48,8 millions à son contrat pour la prochaine saison, mais il a décidé de ne pas s’en prévaloir pour tester le marché des joueurs autonomes, qui s’est amorcé dimanche soir.

Âgé de 34 ans, George a maintenu une moyenne par match de 22,6 points lors de la dernière saison. Il s’agissait de la neuvième campagne consécutive au cours de laquelle il présentait une moyenne d’au moins 20 points par match.

Les 76ers ont aussi maintenu les services de leur meneur étoile Tyrese Maxey pour compléter leur trio offensif. Maxey a signé une entente de principe de cinq ans d’une valeur de 204 millions.

Entre-temps, James Harden reste avec les Clippers grâce au contrat de deux ans plus une année d’option qu’il a signé avec la troupe californienne.

Harden, sélectionné 10 fois au match des étoiles de la NBA, a affiché des moyennes de 16,6 points et 8,5 assistances par match lors de la dernière saison.

Ailleurs dans la NBA, le vétéran meneur Chris Paul rejoint la recrue de l’année, Victor Wembanyama, avec les Spurs de San Antonio. Il a signé un contrat d’un an.

Paul a été libéré dimanche par les Warriors de Golden State, qui auraient eu à le payer 30 millions lors de la prochaine campagne. Selon le réseau ESPN, les Spurs ont consenti un contrat de 11 millions au vétéran de 39 ans, qui a maintenu des moyennes de 9,2 points et 6,8 assistances en 58 parties avec les Warriors en 2023-24.

Kentavious Caldwell-Pope amènera quant à lui son expérience avec le Magic d’Orlando. Le double champion de la NBA finalisait un contrat de trois ans d’une valeur de 66 millions.

Le vétéran Kevin Love a signé un contrat de deux ans d’une valeur de huit millions avec le Heat de Miami tandis que le vétéran Andre Drummond a rejoint les 76ers en vertu d’un pacte de deux années d’une valeur de 10 millions.