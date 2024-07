L’entente s’applique aux États-Unis et à l’international. Au Canada, la nouvelle entente débutera avec la saison 2026-27.

PHOTO JASON DECROW, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

La NBA a délaissé l’offre de 1,8 milliard de dollars US par an de Warner Bros. Discovery pour les droits médiatiques, choisissant plutôt d’accepter un pacte avec Amazon Prime Video.

Tim Reynolds et Joe Reedy Associated Press

La ligue a signé un accord de 76 milliards de dollars US pour 11 ans avec Disney, NBC et Amazon Prime Video, mercredi.

Les gouverneurs de la NBA y avaient donné le feu vert la semaine dernière.

L’entente s’applique aux États-Unis et à l’international, à partir de la campagne 2025-26.

Au Canada, la nouvelle entente débutera avec la saison 2026-27.

La saison à venir sera la dernière avec TNT pour la diffusion des matchs, mettant fin à une relation de près de 40 ans avec la NBA.

WBD avait cinq jours pour égaler une partie de ces accords. L’entreprise l’a fait, mais son offre n’a pas été considérée comme une véritable équivalence par la NBA.

« La proposition la plus récente de Warner Bros. Discovery ne correspondait pas aux termes de l’offre d’Amazon Prime Video. Par conséquent, nous avons conclu un pacte à long terme avec Amazon, a déclaré la NBA.

« Tout au long des pourparlers, notre objectif principal a été de maximiser la portée et l’accessibilité de nos matchs pour nos partisans. Notre nouvel accord avec Amazon soutient cet objectif en complétant les forfaits de diffusion, de câble et de streaming qui font déjà partie de nos nouveaux accords avec Disney et NBCUniversal.

« Les trois partenaires se sont engagés de manière substantielle à promouvoir la ligue et améliorer l’expérience des partisans. »

Pour six des 11 ans du contrat, Prime Video aura les droits exclusifs de chaque match du tournoi de qualification et des trois premiers tours des séries.

ABC continuera de diffuser la finale, comme c’est le cas depuis 2003.

NBC aura notamment le match des étoiles de la ligue.

Prime Video présentera 66 matchs de saison régulière et les rencontres éliminatoires de la Coupe NBA.

Prime Video Channels sera aussi le partenaire stratégique de NBA League Pass, le service d’abonnement qui diffuse des matchs en direct à la demande, aux États-Unis et à l’international.

« Les opportunités numériques offertes par Amazon correspondent parfaitement à l’intérêt mondial porté à la NBA, a déclaré le commissaire de la NBA, Adam Silver.

« La base massive d’abonnés de Prime Video augmentera considérablement notre capacité à atteindre nos partisans de manières nouvelles et innovantes. »

Les droits internationaux pour les matchs en direct s’étendent au monde entier sauf la Chine, la Pologne, la Finlande, la Suède, la Norvège, le Danemark et les Pays-Bas.