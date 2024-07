LeBron James a confirmé le tout : il sera de retour pour une 22e saison dans la NBA, et celle-ci pourrait bien être spéciale puisque le meilleur pointeur de l’histoire du circuit pourrait partager le plancher avec son fils Bronny chez les Lakers de Los Angeles.

Tim Reynolds Associated Press

James a accepté un contrat de deux saisons pour demeurer avec les Lakers, a révélé une personne au fait des négociations mercredi. La deuxième année du pacte serait à la discrétion de James, et signifie qu’il pourrait devenir joueur autonome l’été prochain, a précisé cette personne, qui a requis l’anonymat pour discuter avec l’Associated Press puisque l’entente n’a pas été annoncée publiquement.

La chaîne ESPN a rapporté que les Lakers et l’agent de James, le président et directeur général de l’agence Klutch Sports Rich Paul, auraient convenu d’un salaire légèrement en deçà du maximum permis que James aurait pu percevoir – une décision qui pourrait permettre à la formation californienne de préserver une certaine flexibilité salariale pour l’avenir.

Peu importe, la plupart des experts s’attendent à ce que James reçoive environ 50 millions US la prochaine saison, portant ses gains totaux en carrière à environ 530 millions et en faisant le premier joueur de l’histoire de la NBA à avoir empoché plus de 500 millions uniquement en salaire.

Ce sera donc la 22e saison de James dans la NBA, lui permettant de rejoindre Vince Carter au sommet à ce chapitre. Les Lakers ont sélectionné Bronny James au deuxième tour du repêchage de la NBA la semaine dernière, ouvrant la porte au premier duo père-fils de l’histoire de la ligue.

James fêtera son 40e anniversaire en décembre et a affiché des moyennes de 25,7 points, 7,3 rebonds et 8,3 mentions d’assistance la saison dernière – alors qu’il était le joueur le plus âgé de la ligue.

James est non seulement le meilleur pointeur de l’histoire de la NBA (40 474), mais il est également quatrième pour les mentions d’assistance (11 009), sixième pour les matchs disputés (1492) et huitième pour les paniers de trois points (2410) et les revirements provoqués (2275).