(Minneapolis) Anthony Edwards a sorti les Timberwolves du Minnesota de leur léthargie de milieu de série en récoltant 27 points dans une étincelante victoire de 115-70 contre les Nuggets de Denver, forçant ainsi la présentation d’un septième et décisif match.

Dave Campbell Associated Press

Jaden McDaniels a fait sa part avec 21 points et du solide travail en défense, et Mike Conley, de retour d’une blessure, a ajouté 13 points.

Rudy Gobert, Karl-Anthony Towns et Naz Reid ont uni leurs efforts pour récupérer 38 rebonds et limiter Nikola Jokic, le joueur le plus utile à son équipe dans la NBA, à une soirée tranquille de 22 points.

La septième rencontre, qui donnera accès à la finale de l’Association Ouest, aura lieu dimanche soir à Denver.

Jamal Murray a une fois de plus connu des difficultés avec seulement 10 points pour les Nuggets, dont les réservistes ont été dominés 36-9. Et sept de ces neuf points ont été obtenus pendant les cinq dernières minutes du match.

Les réservistes des Timberwolves ont dirigé une séquence à sens unique de 24-0 au quatrième quart pour donner à leur équipe une incroyable avance de 49 points.

Aaron Gordon a obtenu 12 points et huit rebonds pour les Nuggets.