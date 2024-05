NBA Les Knicks battent les Pacers 130-121 et creusent l’écart dans la série

(New York) Jalen Brunson a souligné son retour au jeu après avoir soigné une blessure au pied droit en marquant 24 de ses 29 points en deuxième demie et il a aidé les Knicks de New York à vaincre les Pacers de l’Indiana 130-121, mercredi, dans le deuxième match de leur série demi-finale de l’Association de l’Est.