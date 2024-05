(Toronto) Plusieurs médias rapportent que Toronto aura son équipe de la Women’s National Basketball Association (WNBA).

La Presse Canadienne

CBC a d’abord annoncé que la WNBA avait accordé une équipe à la société Kilmer Group. L’entente permettrait à la nouvelle équipe de Toronto de commencer à jouer en mai 2026.

Larry Tanenbaum est président et directeur général de Kilmer Group, ainsi que le président du conseil de Maple Leaf Sports and Entertainment, qui possède les Raptors dans la NBA et les Maple Leafs dans la LNH. Tanenbaum possède aussi 25 % des parts de MLSE.

Un porte-parole de la WNBA a indiqué que la ligue n’avait pas de mise à jour sur une éventuelle expansion au Canada, ou ailleurs.

« Nous continuons à nous engager dans des conversations productives avec des groupes de propriétaires intéressés envers un certain nombre de marchés, mais je n’ai aucune nouvelle à partager pour l’instant », a dit le porte-parole.

Une porte-parole de Kilmer Group a déclaré à La Presse Canadienne qu’elle n’avait aucune mise à jour pour le moment.

Le Canada a accueilli deux matchs de la WNBA à guichets fermés au cours des deux dernières années.

En 2023, le Scotiabank Arena a fait salle comble pour la victoire de 82-74 du Sky de Chicago contre le Lynx du Minnesota. Samedi, les Sparks de Los Angeles ont battu le Storm de Seattle 84-79 dans un amphithéâtre rempli au Rogers Centre d’Edmonton.