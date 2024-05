(Toronto) Mitch Marner s’est présenté devant les caméras et a parlé aux journalistes pendant environ trois minutes.

Joshua Clipperton La Presse Canadienne

L’ailier des Maple Leafs de Toronto – la cible de critiques à la suite du plus récent échec de son équipe en séries éliminatoires – a affirmé qu’il aimerait rester à long terme avec l’organisation qu’il a encouragée lorsqu’il était enfant, grandissant au nord de la ville.

« Cela signifie beaucoup pour moi », a déclaré Marner lundi à propos du fait de porter les couleurs de l’un des six clubs originaux de la LNH. « Nous sommes considérés un peu comme des dieux ici, pour être honnête. C’est quelque chose que l’on apprécie vraiment.

« L’amour que vous recevez ici de la part de cette base de supporters… cette attention ne ressemble à aucune autre. »

Puis, l’entraîneur-chef Sheldon Keefe s’est assis dans une autre section du complexe d’entraînement de l’équipe et a assuré que, bien qu’il accepte la responsabilité des attentes qui n’ont pas été satisfaites, sa confiance dans la capacité du groupe – et la sienne – à réussir est à son plus haut niveau.

« Aujourd’hui plus que jamais, je crois en moi et en notre équipe », a-t-il lancé. « Que je vais gagner et que notre équipe va gagner. »

Il appartiendra au directeur général Brad Treliving – et à ses supérieurs – de décider si Marner et Keefe auront cette chance.

Les Maple Leafs ont forcé la tenue d’un septième match contre les Bruins de Boston au premier tour des séries éliminatoires après avoir tiré de l’arrière 3 à 1, mais ont perdu le duel ultime 2 à 1 en prolongation, samedi, pour une septième défaite au premier tour en huit saisons.

Marner, qui représente près de 11 millions de dollars sur le plafond salarial des Maple Leafs, entrera dans la dernière année de son contrat en octobre et pourra signer une prolongation le 1er juillet.

« J’ai exprimé mon amour pour cet endroit, cette ville », a déclaré l’athlète originaire de la ville voisine de Thornhill, en Ontario, qui dispose d’une clause de non-mouvement complète et qui devra accepter tout échange potentiel.

Marner s’est attiré les foudres des supporters après l’élimination des Maple Leafs, en raison d’une performance d’un but et de deux aides en sept matchs contre les Bruins. Depuis le printemps dernier, lorsque le club torontois a atteint le deuxième tour pour la première fois en près de deux décennies, il a récolté sept points en 14 rencontres éliminatoires.

« Depuis que je suis ici, j’ai appris qu’il y a toujours un bouc émissaire, il y a toujours un récit », a souligné le joueur de centre Auston Matthews. « Quand on voit des gars vivre des choses comme ça, c’est dur pour tout le monde. »

Le défenseur Morgan Rielly, le joueur comptant le plus d’ancienneté dans la formation actuelle, a relativisé l’ambiance au sein de l’équipe.

« Nous sommes dans une position merveilleuse où tout ce qui n’est pas un championnat est une déception », a-t-il observé. « Mais cela rend toute autre chose très difficile et très stimulante pour le groupe à bien des égards. »

Keefe, qui pourrait écoper malgré une prolongation de contrat signée en août dernier, a guidé les Maple Leafs vers cette victoire en série au printemps dernier, mais le club a également perdu quatre parties décisives sous sa direction.

« Année après année, je pense qu’on voit une amélioration dans plusieurs aspects », a estimé le capitaine des Maple Leafs, John Tavares. « Il a fait du très bon travail. »

Mais les Maple Leafs se retrouvent à nouveau dans cette situation après qu’une attaque puissante et bien payée, menée par le « Noyau à quatre têtes » (Matthews, Marner, Tavares et William Nylander), eut échoué, avec notamment une production famélique d’un seul but en 21 tentatives en supériorité numérique contre les Bruins.

Treliving, qui se préparera à entamer sa deuxième saison en tant que directeur général, doit s’adresser aux médias vendredi matin en compagnie du nouveau président et chef de la direction de Maple Leaf Sports & Entertainment, Keith Pelley, qui dirige maintenant la société mère de l’équipe, et du président des Maple Leafs, Brendan Shanahan.

Marner s’est fait demander pourquoi un noyau qui n’a pas réussi à obtenir les résultats attendus mériterait une nouvelle chance.

« Parce que nous sommes de grands joueurs », a-t-il répondu. « Ce n’est pas facile de gagner la coupe Stanley. »

Toronto a été privé de Matthews (deux matchs) et de Nylander (trois matchs) contre les Bruins, mais depuis le printemps dernier, l’équipe a marqué deux buts ou moins lors de 13 de ses 14 dernières sorties en séries éliminatoires.

« Tout est plus serré », a déclaré Nylander lorsqu’il s’est fait demander pourquoi l’attaque s’essoufflait à des moments clés. « Les matchs se gagnent 2-1. »

Alors, à quel point ces Maple Leafs sont-ils proches de se retrouver du bon côté de ces scores dans le cadre d’une longue aventure en séries éliminatoires ?

« Je ne sais pas… nous verrons », a déclaré Rielly, la conscience du vestiaire de Toronto.

« C’est à la fois réalisable et loin d’être gagné. C’est ce qui vous motive en tant qu’individu. C’est ce qui fait avancer une équipe. »

Moments frustrants pour Matthews

Matthews a marqué 69 buts au cours de la saison régulière, un sommet dans la LNH, mais il a connu une période difficile après une spectaculaire performance lors de la victoire 3-2 le 22 avril à Boston, qui avait permis aux Maple Leafs d’égaliser la série à 1-1.

Matthews a lutté contre une maladie lors des matchs 3 et 4 avant de subir un « coup bizarre » qui l’a empêché de participer aux deux parties suivantes. Il est revenu au jeu à bien moins de 100 % de ses capacités pour le septième match.

« C’est vraiment frustrant », a-t-il déclaré. « C’est nul et ça me tuait de devoir regarder ça. »

Quant au gardien Ilya Samsonov, qui pourrait devenir joueur autonome sans compensation, il vient de compléter deux contrats d’un an consécutifs. Il sera à la recherche d’un contrat à plus long terme en vue de la prochaine saison.