Le centre Nikola Jokic, des Nuggets de Denver, a obtenu le titre de joueur le plus utile de la NBA pour la troisième fois en quatre ans, mercredi.

Tim Reynolds Associated Press

L’honneur lui a échappé l’an dernier, étant alors accordé à Joel Embiid, des 76ers de Philadelphie.

Le Serbe se joint à huit autres joueurs ayant eu la distinction au moins trois fois.

Kareem Abdul-Jabbar a été couronné six fois, devançant Michael Jordan (cinq), Bill Russell (cinq), Wilt Chamberlain (quatre) et LeBron James (quatre), notamment.

Les autres joueurs à avoir obtenu l’honneur trois fois sont Larry Bird, Magic Johnson et Moses Malone.

Cette saison, Jokic a récolté en moyenne 26,4 points, 12,4 rebonds et 9,0 passes.

Il a été le seul joueur de la NBA à figurer au top 10 pour les points, les rebonds et les passes par rencontre.

Étaient également en lice le Slovène Luka Doncic, des Mavericks de Dallas, et le Canadien Shai Gilgeous-Alexander, du Thunder d’Oklahoma City.

Jokic a recueilli 79 votes de première place parmi 99, totalisant 926 points.

Le scrutin a été mené auprès de journalistes et commentateurs, au terme de la saison régulière.

Gilgeous-Alexander a fini deuxième avec 640 points, dont 15 votes de première place. Doncic a terminé troisième avec 566 points, incluant quatre votes de premier rang.

Pour la troisième année de suite, le top 3 dans cette course était formé de joueurs nés ailleurs qu’aux États-Unis.

Le Grec Giannis Antetokounmpo, des Bucks de Milwaukee, s’est classé quatrième avec 192 points. Il a obtenu un vote de première place.

Le titre de joueur le plus utile est allé à un joueur non américain pour une sixième fois de suite. Antetokounmpo a été le récipiendaire en 2019 et 2020.

Jokic a fait une ascension inattendue jusqu’au statut de superstar, ayant été repêché 41e au total en 2014. Son parcours est maintenant digne du Temple de la renommée, à 29 ans.

Gilgeous-Alexander a aidé le Thunder à se classer premier dans l’ouest, inscrivant en moyenne 30,1 points, 5,5 rebonds, 6,2 passes et 2,0 vols.

Doncic a mené le circuit avec 33,9 points par match, cette saison. Il a aussi contribué 9,2 rebonds et 9,8 passes par rencontre.