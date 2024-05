PHOTO MORRY GASH, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Charlotte) Les Hornets de Charlotte ont offert leur poste d’entraîneur-chef à Charles Lee.

Steve Reed Associated Press

L’homme âgé de 39 ans se joindra aux Hornets après avoir été entraîneur adjoint chez les Celtics de Boston. Lee a accompagné les Celtics tout au long de leur parcours éliminatoire avant de rejoindre les Hornets à temps plein. Il a passé les cinq dernières campagnes aux côtés de Mike Budenholzer, avant de se joindre aux Celtics l’été dernier.

Lee remplacera Steve Clifford, qui a annoncé avant la fin du calendrier régulier qu’il démissionnerait de son poste d’entraîneur-chef des Hornets après deux saisons, complétant ainsi son deuxième séjour avec l’équipe. Les Hornets ont conclu la campagne avec une fiche de 21-61, à égalité avec les Trail Blazers de Portland.

Lee héritera donc d’un club qui n’a pas participé aux séries éliminatoires de la NBA au cours des huit dernières saisons, soit la plus longue disette active dans la ligue. De plus, les Hornets n’ont pas gagné de série éliminatoire en 22 ans, une séquence au cours de laquelle le légendaire Michael Jordan a été leur propriétaire pendant plus d’une décennie.

Jordan a vendu les Hornets à Rick Schnall et Gabe Plotkin l’an dernier.

Depuis ce temps, les copropriétaires ont été occupés, remplaçant notamment leur directeur général Mitch Kupchak –– qui a démissionné — par Jeff Peterson.

Lee travaillera en partenariat avec Peterson pour poursuivre la reconstruction du club.