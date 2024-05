Les Knicks battent les Pacers 130-121 et creusent l’écart dans la série

(New York) Jalen Brunson a souligné son retour au jeu après avoir soigné une blessure au pied droit en marquant 24 de ses 29 points en deuxième demie et il a aidé les Knicks de New York à vaincre les Pacers de l’Indiana 130-121, mercredi, dans le deuxième match de leur série demi-finale de l’Association de l’Est.

Brian Mahoney Associated Press

Les Knicks mènent maintenant la série 2-0.

L’arrivée de Brunson pour l’échauffement avant la deuxième demie a enflammé le Madison Square Garden. Brunson avait raté l’ensemble du deuxième quart et les Pacers en avaient profité pour prendre les commandes du match.

Il n’a pas été en mesure de devenir le cinquième joueur de l’histoire de la NBA à inscrire au moins 40 points dans cinq matchs éliminatoires de suite, mais il a néanmoins aidé les Knicks à s’approcher à deux victoires d’une première participation à la finale de l’Est depuis 2000.

OG Anunoby a ajouté 28 points avant de quitter la rencontre durant le troisième quart en raison d’une blessure à la cuisse gauche. Donte DiVincenzo a fourni 28 points et Josh Hart a ajouté 19 points, 15 rebonds et sept aides pour les Knicks.

Du côté des Pacers, Tyrese Haliburton s’est racheté après un mauvais premier match. Il a récolté 34 points, neuf aides et six rebonds.

Les Pacers ont terminé la rencontre sans l’entraîneur Rick Carlisle sur le banc. Il a écopé deux fautes techniques et a été expulsé.

Les deux prochains matchs de la série seront présentés en Indiana, vendredi et dimanche.