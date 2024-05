Victor Wembanyama a connu une année sans précédent dans l’histoire de la NBA.

Tim Reynolds Associated Press

D’autres ont marqué plus de points, d’autres ont récupéré plus de rebonds, d’autres ont eu plus de blocs, d’autres ont réalisé plus de vols.

Mais jamais un joueur n’avait affiché toutes ces moyennes au cours de la première année de sa carrière – au moins 21,4 points, 10,6 rebonds, 3,9 passes, 3,6 blocs et 1,2 vol par match.

L’annonce officielle peu surprenante a été faite lundi, lorsque le Français des Spurs de San Antonio a été annoncé comme recrue de l’année dans la NBA.

Il est le troisième joueur du club à obtenir l’honneur, après David Robinson en 1990 et Tim Duncan en 1998 – comme Wembanyama, des centres choisis premiers lors du repêchage.

Chet Holmgren, du Thunder d’Oklahoma City, et Brandon Miller, des Hornets de Charlotte, étaient les autres finalistes pour le titre de recrue de l’année.

« Mener les recrues dans la plupart des catégories et finir au sommet de la ligue pour les blocs, ce sont des choses dont je suis assez fier », a déclaré Wembanyama, à la fin de la saison.

Wembanyama n’est que le quatrième joueur et la première recrue à terminer une saison avec au moins 1500 points, 250 passes et 250 blocs. Kareem Abdul-Jabbar l’a fait cinq fois, Hakeem Olajuwon deux fois et Robinson deux fois.

Personne ne l’avait fait depuis 1993-94, quand Olajuwon et Robinson ont chacun livré une telle saison.

Wembanyama est également considéré pour le titre de joueur défensif de l’année, qui sera annoncé mardi.

Rudy Gobert, des Timberwolves du Minnesota, et Bam Adebayo, du Heat de Miami, sont les autres finalistes.

La NBA dévoilera mercredi le joueur le plus utile parmi Nikola Jokic des Nuggets de Denver, Luka Doncic, des Mavericks de Dallas, ou Shai Gilgeous-Alexander, du Thunder d’Oklahoma City.