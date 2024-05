76ers 112 – Knicks 106 Tyrese Maxey sauve les Sixers de l’élimination

(New York) Tyrese Maxey a sauvé Philadelphie de l’élimination avec sept points dans les 25 dernières secondes du temps réglementaire et a terminé avec 46 points, mardi, alors que les 76ers ont gagné 112-106 en prolongation contre les Knicks, à New York.