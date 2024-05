PHOTO FRANK FRANKLIN II, ASSOCIATED PRESS

(New York) Tyrese Maxey a sauvé Philadelphie de l’élimination avec sept points dans les 25 dernières secondes du temps réglementaire et a terminé avec 46 points, mardi, alors que les 76ers ont gagné 112-106 en prolongation contre les Knicks, à New York.

Associated Press

Les Sixers étaient menés par six points à 28 secondes de la fin du temps réglementaire avant les coups d’éclat de Maxey.

La rafale a fait penser aux huit points de Reggie Miller en neuf secondes pour l’Indiana au Madison Square Garden, en 1995.

Maxey a converti un jeu de quatre points à 25 secondes de la fin pour approcher les siens à deux points. Après le lancer franc de Josh Hart, il a décoché de 35 pieds pour égaler à 97-97, avec 8,1 secondes à jouer.

Stupéfaite, la foule s’apprêtait à célébrer une deuxième présence de suite des Knicks en demi-finale de l’Est.

Joel Embiid a fourni 19 points, 16 rebonds et 10 passes pour les Sixers, qui accueilleront le sixième match jeudi soir.

Jalen Brunson a marqué 40 points pour les Knicks.

Maxey a réussi sept paniers à 3 points, ainsi que neuf passes.

Son dernier tir de trois points a permis aux 76ers de s’inscrire au tableau en prolongation, après que Brunson ait marqué les cinq premiers points.

Sa réussite a déclenché une séquence de 9-0 qu’Embiid a couronnée avec un jeu à trois points avec 1 : 40 à jouer. Les visiteurs prenaient alors l’avance 106-102.

Après un lancer franc et un tir au long cours de Brunson, Kelly Oubre a tranché avec un panier, puis Tobias Harris a suivi avec deux lancers francs.

Harris a obtenu 19 points et Oubre 14.

Hart a récolté 18 points, un de plus qu’OG Anunoby.

Orlando 103 – Cleveland 104

Donovan Mitchell a inscrit 28 points et les Cavaliers de Cleveland ont battu le Magic d’Orlando 104-103, s’emparant d’une avance de 3-2 dans la série.

Evan Mobley a scellé le gain avec un bloc aux dépens de Franz Wagner, avec cinq secondes au cadran.

Mobley a aussi contribué avec 14 points et 13 rebonds.

Paolo Banchero y est allé de 39 points pour le Magic.

Les hostilités vont reprendre vendredi soir, en Floride.

Orlando a montré une fiche de 29-12 à domicile durant la saison. Le club y a aussi prévalu lors des matchs 3 et 4.

Indiana 92 – Milwaukee 115

Bobby Portis et Khris Middleton ont chacun récolté 29 points et les Bucks ont gagné 115-92 devant les Pacers de l’Indiana, dont l’avance dans la série a été réduite à 3-2.

Middleton et Malik Beasley ont chacun réussi quatre tirs de trois points.

Patrick Beverley a ajouté 13 points et 12 passes.

Le plus productif chez les Pacers a été Tyrese Haliburton, avec 16 points.

Le sixième match aura lieu jeudi soir, à Indianapolis.