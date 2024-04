PHOTO ANDREW WEVERS, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON

Jokic, Doncic et Gilgeous-Alexander en lice pour le titre de joueur le plus utile

(Los Angeles) Nikola Jokic, Luka Doncic et Shai Gilgeous-Alexander sont les trois finalistes pour le titre de joueur le plus utile de la NBA, a annoncé dimanche la ligue, alors que Victor Wembanyama est en lice pour le titre de recrue de l’année et celui de meilleur défenseur.

Agence France-Presse

La ligue nord-américaine de basket a dévoilé trois finalistes pour chacune de ses récompenses individuelles pour la saison régulière 2023-24.

Le pivot serbe Jokic, vainqueur du titre de meilleur joueur de la saison régulière en 2021 et 2022, est finaliste pour la quatrième fois consécutive, après avoir fini deuxième derrière Joel Embiid, des Sixers, en 2023.

Cette saison, Jokic a récolté en moyenne 26,4 points, 12,4 rebonds et 9 passes décisives pour Denver. Le tenant du titre a terminé à égalité au sommet de la Conférence Ouest avec le Thunder d’Oklahoma City porté par le meneur canadien Gilgeous-Alexander.

PHOTO JAYNE KAMIN-ONCEA, USA TODAY SPORTS VIA REUTERS CON Luka Doncic

Celui-ci a réussi en moyenne 30,1 points, 5,5 rebonds, 6,2 passes décisives et 2 interceptions cette saison.

Le meneur slovène Doncic a lui dominé la ligue avec une moyenne de 33,9 points, ainsi que 9,2 rebonds et 9,8 passes décisives pour les Mavericks de Dallas.

PHOTO KYLE PHILLIPS, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS Shai Gilgeous-Alexander (à gauche)

Pour la troisième année consécutive, aucun joueur américain n’est en lice parmi les trois finalistes pour le titre de joueur le plus utile.

En revanche, deux Américains, l’ailier fort Chet Holmgren (Oklahoma City Thunder), et l’ailier Brandon Miller (Charlotte Hornets), seront eux opposés à la sensation française Victor Wembanyama (Spurs de San Antonio), dans la bataille pour la distinction de recrue de l’année.

PHOTO ERIC GAY, ASSOCIATED PRESS Victor Wembanyama

Wembanyama, âgé de 20 ans, a établi de nombreux records lors de sa première saison NBA, avec une moyenne de 21,4 points, 10,6 rebonds, 3,9 passes décisives, 3,6 blocs et 1,2 interception.

Holmgren, 21 ans, a été repêché en deuxième position en 2022, mais, blessé au pied, il n’a fait ses débuts dans la ligue que cette saison.

Il a affiché en moyenne 16,5 points et 7,9 rebonds pour Oklahoma City, quand Miller, 21 ans, a récolté 17,4 points par rencontre, réussissant 184 tirs primés lors de cet exercice.

Le pivot français des Timberwolves du Minnesota, Rudy Gobert, qui a déjà remporté à trois reprises le titre de défenseur de l’année (2018, 2019 et 2021), sera opposé à son compatriote Wembanyama et au pivot du Heat de Miami, Bam Adebayo.