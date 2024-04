J’ai dû complètement modifier mon entraînement et ma préparation afin de passer à une catégorie de poids inférieur. Ce fut un gros défi pour moi. Cependant, je me suis adaptée et je me prépare à être plus forte que jamais et montrer au monde de quoi je suis faite. Je suis tellement heureuse de représenter mon pays sur la scène mondiale et j’espère que mon histoire servira d’inspiration aux Canadiens pour qu’ils continuent de foncer vers l’atteinte de leurs buts.