(Paris) Un ciel gris, quelques gouttes de pluie et un fleuve sous cloche sécuritaire : le long de la Seine à Paris, les premiers spectateurs commencent à s’amasser près des secteurs sécurisés pour être sûrs d’assister à la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques.

Shahzad ABDUL et Anne-Sophie LABADIE Agence France-Presse

Organisée pour la première fois en dehors d’un stade, l’un des principaux défis de cette grandiose parade fluviale de 6 kilomètres de long qui débutera à 19 h 30 (13 h 30 heure de l’Est) pour s’achever en nocturne, est sécuritaire.

Jamais autant de membres des forces de l’ordre n’ont été mobilisés, avec un « pic » annoncé à 45 000 policiers et gendarmes déployés sur le terrain. S’ajouteront environ 2000 agents de sécurité privée et 1000 policiers municipaux de la Ville de Paris. Et un contingent de 10 000 militaires assurera le soutien du dispositif.

Charlotte Pawlyk, une Parisienne de 31 ans, a choisi d’arriver dès 9 h 30 (3 h 30, heure de l'Est) près du quai d’Austerlitz, dans l’est de la capitale, avec un en-cas et des mots-croisés, en « anticipant qu’il y aurait plein de monde ».

Elle « trouve ça bien » que les contrôles de sécurité soient drastiques, alors que les gendarmes venus en renfort sur cet accès refoulent sans cesse les badauds qui râlent en raison des détours imposés.

En vigueur depuis le 18 juillet, le périmètre de protection antiterroriste est élargi depuis 13 h (7 h, heure de l'Est). Aucune circulation automobile n’est tolérée, à l’exception des forces de sécurité et de secours et les urgences.

Le périmètre gris, également appelé périmètre antiterroriste, est étendu dans l’ouest de Paris au quartier du Trocadéro, où seront réunis tous les dignitaires étrangers, jusqu’à la place de l’Etoile.

À l’est, ce périmètre est prolongé jusqu’au pont Nelson-Mandela, qui délimite la zone d’embarquement des bateaux sur lesquels défileront les athlètes.

Dès 15 h 30 (9 h 30, heure de l’Est) soit quatre heures avant le début de la cérémonie, les spectateurs munis d’un billet pourront accéder à l’un des quinze boxes debout, pour les 222 000 places gratuites sur les quais hauts, ou à leur siège en tribune pour les 104 000 places payantes sur les quais bas.

Ils devront auparavant passer par un pré-filtrage où leurs tickets seront contrôlés par des policiers ou des gendarmes, puis un filtrage avec palpations et inspection des sacs.

« Rassurés en arrivant »

Sur les quais hauts, un « espace de sécurité » sera créé entre les barrières du box et le parapet pour prévenir un mouvement de foule ou permettre d’évacuer des spectateurs, notamment en cas de malaise.

Laetitia Chazé, 41 ans, est déjà accoudée aux barrières de sécurité près du quai d’Austerlitz, avec une centaine d’autres personnes flanquées de casquettes et de bérets à l’effigie des JO ou enroulés dans des drapeaux français.

Cette paysagiste-jardinière se dit aussi « rassurée par le dispositif de sécurité », elle qui avait été « un peu refroidie par le risque terroriste et les vols de pickpockets » potentiels. Sa seule crainte : « le contrôle de QR code » pour accéder aux gradins, car elle l’a acheté à un revendeur en ligne qu’elle n’a vu « que par visio ».

Partie de Dax, dans le sud-ouest de la France, la veille à 21 h 30 par un train de nuit, elle est arrivée à 7 h 15 à la gare d’Austerlitz toute proche : « Ça va être remarquable, c’est un évènement qui n’arrivera qu’une seule fois dans ma vie, je ne voulais surtout pas le rater », raconte-t-elle, un médaillon JO-2024 épinglé sur sa polaire blanche.

D’autres n’auront pas cette chance : la SNCF a annoncé dans la matinée « une attaque massive pour paralyser le réseau » ferroviaire, et des perturbations qui devraient « durer au moins tout le week-end » et affecter 800 000 voyageurs.

Parmi eux, se trouvent sans doute nombre des 320 000 spectateurs attendus à la parade nautique des sportifs.

Dans l’ouest de Paris, les voies sur berges longeant la Seine sont sous cloche, interdites à toute circulation, piétons et cyclistes compris.

La garde montée patrouille et, sur la Seine, où les barrages filtrants ont été installés, des zodiacs noirs de la police remontent le fleuve.

Près d’une centaine de plongeurs-démineurs sont engagés lors de la cérémonie d’ouverture, prêts à intervenir en cas de détection d’une charge explosive lors de la parade fluviale.

Les Américains George Weber et Melanie Ruiz, à Paris depuis le 21 juillet avec des billets pour la cérémonie d’ouverture, sont arrivés de Philadelphie avec beaucoup d’« appréhension ».

« On avait très peur pour la sécurité, mais on a été rassuré en arrivant, tout est très sécurisé, on se sent en sécurité », apprécie Mme Ruiz, 34 ans, vêtue comme son ami d’une salopette USA et d’un T-Shirt « Paris 2024 », agrémentés d’accessoires comme des oreilles façon Mickey aux couleurs des États-Unis.

Maintenant, disent-ils en chœur, « place à la fête ».