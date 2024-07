Plutôt que de se défiler, le Canada doit donc faire preuve d’humilité et de « montrer patte blanche », juge du député du Bloc québécois Sébastien Lemire.

(Ottawa) Le Bloc québécois relance avec une encore plus grande insistance son appel au déclenchement d’une commission d’enquête publique dans la foulée des allégations d’espionnage qui éclaboussent la délégation canadienne olympique de soccer.

À l’autre bout du fil, le député bloquiste Sébastien Lemire exprime son désarroi en réaction aux révélations des derniers jours. L’organisation Soccer Canada a trahi les athlètes, et « cela ternit de façon importante les succès qu’ont eus les équipes masculine et féminine de soccer », lâche-t-il.

« Ça me rend très triste, parce que ce sont les athlètes, qui ont fait des performances exceptionnelles, qui se trouvent à avoir de l’ombre », enchaîne l’élu, qui a participé à l’étude du Comité permanent du patrimoine canadien sur les abus dans le milieu sportif.

PHOTO SEAN KILPATRICK, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Le député du Bloc québécois Sébastien Lemire

Il faut donc « faire toute la lumière » sur cette histoire, fait valoir Sébastien Lemire. « Le scandale qu’on vit aujourd’hui, et on verra l’ampleur que ça a, moi, ça me rappelle un peu la tricherie avec Ben Johnson avec les stéroïdes », argue-t-il, tel que l’a fait le chroniqueur Alexandre Pratt.

« Qu’est-ce qu’on a fait à l’époque ? On a lancé une commission d’enquête indépendante […] et à partir de là, il y a eu des changements, et le Canada est devenu leader sur la scène internationale, notamment en matière de lutte antidopage », poursuit l’élu du Bloc québécois.

Plutôt que de se défiler, le Canada doit donc faire preuve d’humilité et de « montrer patte blanche », juge-t-il.

L’ancienne ministre fédérale des Sports, Pascale St-Onge, s’était engagée à mettre sur pied une commission d’enquête publique sur les abus dans le sport. Sa successeure, Carla Qualtrough, a cependant opté pour une formule différente, soit une commission sans pouvoir de contrainte.

Sur le réseau X, la ministre Qualtrough a eu ces mots pour qualifier le scandale : « L’équipe d’entraîneurs de l’équipe nationale féminine a dépassé les bornes. C’est complètement inacceptable. Les Canadiens et Canadiennes s’attendent à bien plus de vous et les athlètes méritent bien mieux ».

Son bureau a décliné une demande d’entrevue de La Presse, vendredi, citant des enjeux « d’horaire ».

La ministre est sur place à Paris pour encourager la délégation canadienne.