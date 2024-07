(Paris) Le scandale de l’équipe féminine de soccer a occupé la presque entièreté de la conférence de presse inaugurale du Comité olympique canadien (COC), vendredi matin, quelques heures avant la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Paris.

Sur un ton parfois émotif, les principaux dirigeants et porte-parole de l’organisation à la tête de la délégation de quelque 900 personnes ont condamné les agissements reprochés aux entraîneurs de Canada Soccer et promis leur collaboration totale pour faire la lumière sur l’affaire, y compris un espionnage allégué durant la conquête de la médaille d’or du Canada aux JO de Tokyo, en 2021, tel que l’a révélé TSN jeudi soir.

Ça évoque beaucoup d’émotions pour moi et pour nous tous. Nous continuons d’être choqués et déçus. […] On se sent très frustrés, comme tous les Canadiens le sont à ce moment-ci, j’en suis certain. Le chef de la direction et secrétaire général du COC, David Shoemaker

Le plus haut dirigeant du comité a rappelé que cette victoire surprise de l’équipe féminine au Japon était « l’un de ses moments olympiques favoris de tous les temps ».

« Il semble maintenant y avoir des informations qui pourraient ternir cette performance olympique à Tokyo. Cela me rend malade, ça me donne la nausée de penser qu’il pourrait y avoir quelque chose qui remet cela en question. »

L’enquête de TSN a conduit Canada Soccer à écarter l’entraîneuse-chef Bev Priestman et le COC à l’exclure des Jeux de Paris, la « sanction ultime » pour le comité qui n’a autorité sur les membres de la délégation que durant la quinzaine olympique.

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE L’entraîneuse-chef de l’équipe canadienne féminine de soccer, Bev Priestman

« Mis au fait » de « certaines informations » par Canada Soccer dans les 24 heures précédentes, le COC « soutient pleinement » la décision de la fédération de suspendre l’entraîneuse-chef, « qui est la bonne dans les circonstances ».

M. Shoemaker, qui a lui-même abordé le sujet dans sa déclaration inaugurale, a insisté pour dire que les valeurs d’« ouverture et de transparence » qui ont orienté son mandat amorcé il y a six ans ne seraient pas « sacrifiées ».

« Dans certains cas [cela signifie] diffuser des informations qui peuvent même être au détriment de nos athlètes, de nos équipes et de nos entraîneurs, de tout membre de l’équipe olympique. Même si je n’aime pas les conséquences négatives potentielles, qui ont sûrement déjà eu lieu, cela ne peut pas être le principe directeur. »

« Nous parlons depuis des années de l’importance de gagner de la bonne façon, a-t-il ajouté. Lorsque nous avons eu une occasion limitée concernant l’équipe de soccer, nous devons faire passer le message que bien gagner est la seule voie, que l’esprit sportif est la seule voie. »

Négatif et positif

La présidente Tricia Smith a affirmé que les agissements des entraîneurs de Canada Soccer ne représentaient pas « le sport que nous connaissons au Canada ».

PHOTO BERNARD BRAULT, ARCHIVES LA PRESSE La présidente du Comité olympique canadien, Tricia Smith

« C’est pourquoi lorsque nous apprenons ces choses, c’est une occasion de les aborder, a affirmé l’ex-avironneuse aux JO de Montréal. C’est en quelque sorte un couteau à double tranchant. C’est presque comme quand nous avons commencé à attraper les dopés par rapport au fait de ne pas les attraper. C’est une histoire négative, mais aussi une histoire positive. Quand nous découvrons ces problèmes, nous prenons des mesures comme nous l’avons fait ici et continuerons à le faire. »

À la table de conférence, les visages étaient longs et les sourires absents.

Le chef du sport Eric Myles a été particulièrement remué en évoquant cette « occasion unique » de vivre des Jeux dans un pays de la francophonie en tant que Québécois et Canadien.

« Ça fait six ans que je travaille là-dessus, c’est mon petit bout à moi, mais les athlètes ont travaillé toute leur vie pour arriver ici », a-t-il souligné en assurant que le COC était préparé à faire face à ce genre de crise.

« On a remué ciel et terre dans les trois derniers jours pour appuyer l’équipe de soccer, mais aussi pour préparer notre monde. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Le chef du sport du Comité olympique canadien, Eric Myles

Eric Myles souhaite que la cérémonie d’ouverture inédite sur la Seine soit une expérience rassembleuse qui permet de « partir pour vrai », samedi, notamment avec l’entrée en scène de la nageuse Summer McIntosh. « Ça va bien tourner », a-t-il espéré.

Le chef du sport ne craint pas que le Canada soit vu comme un pays de tricheurs dans la communauté internationale.

« Le Canada est reconnu comme un pays vraiment juste. Notre histoire le démontre depuis des années. Lorsqu’il y a eu des moments [difficiles], on s’est toujours tenus debout. Je regarde le leadership autour de la table et tous ces millions investis ces dernières années dans le sport sécuritaire, la santé mentale, toutes ces choses-là, ce sont des valeurs qui comptent pour nous. Elles sont réelles et intégrées. À plus long terme, je crois que cet évènement-là va peut-être représenter un tournant pour améliorer les choses. »

« J’ai été victime de ça »

Pour sa part, Bruny Surin a admis que la controverse de cette semaine était ce qu’il craignait le plus à son arrivée à Paris comme de chef de mission de l’équipe canadienne.

« On a pris des décisions dès le premier jour, on a pris les bonnes décisions pour dire qu’on n’accepte pas ce genre de comportement. Je suis avec [le COC] à 100 % là-dessus. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Le chef de mission de l’équipe canadienne, Bruny Surin

L’ex-sprinteur a rappelé comment le scandale du contrôle positif de Ben Johnson en 1988 à Séoul, où il disputait le saut en longueur, l’avait lui-même affecté, invitant les médias à faire preuve de discernement.

« Oui, il y a eu cet incident, mais il y a aussi l’ensemble des autres athlètes, a-t-il souligné. Il ne faut pas les pénaliser non plus. Si on parle juste de ça et qu’on se concentre là-dessus pendant tous les Jeux, les autres athlètes vont payer le prix. Oui, vous faites votre travail maintenant, mais n’oubliez pas les autres athlètes. »

Solennel, Surin a ajouté : « J’ai été victime de ça, personnellement. Pendant des années. Ce n’est pas juste. »

Intégrité

Encore sous le coup de l’émotion de sa sélection comme porte-drapeau avec Andre De Grasse, Maude Charron a fait preuve de circonspection au sujet du scandale.

PHOTO OLIVIER JEAN, ARCHIVES LA PRESSE L’haltérophile Maude Charron

« C’est malheureux, mais dans mon sport, on travaille pour garder l’intégrité du sport, rester propre et près de nos valeurs en tant qu’athlètes, de jouer selon les règles, a indiqué la championne olympique en haltérophilie, arrivée la veille à Paris.

« Je trouve qu’au Canada, on met l’accent là-dessus, d’être fair avec tout le monde, de revenir à qui on est en tant que personne, en tant qu’être humain. […] Ma job ici est de porter le drapeau et de faire ma compétition en haltérophilie. Ça ne change pas ce que j’ai à faire. »

L’athlète de Sainte-Luce-sur-Mer, dans le Bas-du-Fleuve, n’était pas en mesure de dire si l’image du Canada en souffrirait. « Peut-être, peut-être pas, je ne sais pas, je n’y ai pas vraiment pensé. J’imagine que c’est un plus grand stress pour les joueuses de soccer, de toute évidence, mais je ne peux pas parler pour elles. »