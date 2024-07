(Paris) Wang Chuqin et Fan Zhendong chez les hommes, Sun Yingsha et Chen Meng chez les femmes s’avancent en grands favoris dans les tournois de simples aux Jeux olympiques de Paris, où la Chine a les moyens de conserver son hégémonie dans toutes les épreuves.

Agence France-Presse

Avec quatre joueurs et joueuses aux quatre premières places du classement mondial, la fédération chinoise de tennis de table (CTTA) avait un problème de riche pour sélectionner ses représentants et n’a pas hésité à priver Ma Long, quintuple médaillé d’or olympique, considéré comme le meilleur pongiste de tous les temps, d’une opportunité de viser un troisième sacre consécutif en simple, même s’il briguera un nouveau titre par équipe.

Depuis l’intégration du tennis de table au programme des JO en 1988, la Chine a remporté 32 des 37 médailles d’or mises en jeu.

Hommes

N.1 mondial depuis un an, Wang Chuqin est la nouvelle vedette du « ping » made-in-China, avec son jeu tout en agressivité. Âgé de 24 ans, son palmarès n’est pas encore ronflant, mais son émergence est irrésistible.

Victorieux des deux dernières Coupes du monde, il a cédé en finale du Championnat du monde l’an passé face à son compatriote Fan Zhendong, avant de s’imposer avec ce dernier en double messieurs et avec Sun Yingsha en double mixte. Des partenaires qu’il retrouvera dans ces épreuves à Paris.

Cette année, il a remporté le Grand Smash de Singapour et d’Arabie saoudite, équivalents des Grands Chelems au tennis.

Son rival le plus sérieux sera Fan Zhendong. L’actuel N.4 mondial, qui était 2e quand la Chine a fait sa sélection olympique début mai, espère bien son heure olympique venue à 27 ans, après avoir été en argent à Tokyo, battu par le légendaire Ma Long en finale du simple.

Le natif de Guangzhou compte par ailleurs déjà 9 médailles d’or aux championnats du monde dont deux en simples lors des trois dernières éditions.

Derrière ces deux cadors, qu’il a déjà battus par le passé, le Brésilien Hugo Calderano (N.6) semble être le rival le plus sérieux du Français Félix Lebrun (N.5) pour la quête d’une médaille, histoire de faire mieux qu’à Rio (éliminé en 8e) et à Tokyo (sorti en quart).

Autres outsiders à forts potentiels : Tomokazu Harimoto (N.9), qui incarne à 21 ans le renouveau du « ping » japonais et l’Allemand Patrick Franziska (N.10), un des rares joueurs d’origine non asiatique, comme Calderano, à avoir battu Ma Long et Fan Zhendong.

Femmes

Rien ne semble pouvoir empêcher Sun Yingsha et Chen Meng, actuelles N.1 et N.4 mondiales, de se retrouver pour une revanche de la finale des Jeux de Tokyo, où la seconde avait été sacrée aux dépens de la première.

À l’époque, leurs classements étaient inversés, mais depuis, Sun, qui a remporté les championnats du monde en 2023 et la Coupe du monde cette année, a pris le dessus dans leurs confrontations directes (10 victoires contre 6) devenues un classique du tennis de table féminin.

La dernière a eu lieu début mai, en finale du Grand Smash d’Arabie saoudite… à l’avantage de Chen.

Parmi les candidates pour le bronze plutôt qu’un autre métal, figurent les Japonaises Hina Hayata (N.5) et Miwa Harimoto (N.7), ainsi que la Sud-Coréenne Shin Yubin (N.8).