(Paris) En l’espace de quelques semaines, le destin de Jacqueline Simoneau a légèrement basculé.

Lorsque La Presse s’était rendue à la fin du mois de mai au parc Jean-Drapeau, site d’entraînement de l’équipe nationale de natation artistique, Simoneau était fébrile à l’idée de participer à ses troisièmes et derniers Jeux, surtout considérant qu’elle était sortie de sa retraite en septembre pour vivre une dernière fois la quintessence de la carrière de tout athlète. Cependant, elle s’y préparait sans ambition de médaille.

« L’objectif n’est pas d’arriver top 3. L’objectif n’est pas d’avoir une médaille », avait-elle précisé à propos de l’épreuve en duo, disputée au côté d’Audrey Lamothe, verte recrue de 19 ans.

Depuis, le duo québécois a remporté une médaille d’or et une médaille d’argent en Coupe du monde.

Jeudi, deux heures à peine après qu’elle eut atterri sur le sol français, les objectifs de Simoneau n’avaient plus rien à voir avec ceux d’il y a deux mois. Sa coéquipière et elle ont dorénavant une médaille dans le viseur.

« C’est accessible pour tout le monde », a-t-elle affirmé.

Cinquième lors des Jeux de Tokyo, Simoneau croit en ses chances. Non seulement parce que les performances du duo n’ont jamais cessé de s’améliorer, mais aussi grâce au nouveau système de pointage.

En substance, le degré de difficulté d’une routine compte désormais beaucoup plus dans la note finale. Si bien que les pointages sont beaucoup plus personnalisés et en adéquation avec le talent, la maîtrise et l’audace des athlètes. Comme en patinage artistique ou en gymnastique. Ce qui n’était pas le cas auparavant. « Avant, on comparait des pommes rouges et des pommes vertes. Maintenant, on compare différents fruits », explique-t-elle à la manière de Johane Despins.

Comme à l’école

Simoneau a pris l’avion de Montréal quelques jours avant le reste de son équipe. L’athlète de 27 ans a été invitée par la Fédération internationale de natation à participer à une conférence de presse au centre des médias. Elle figurait dans un panel d’exception composé entre autres du plongeur Tom Daley et des nageurs Caeleb Dressel et Chad le Clos.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE La nageuse artistique Jacqueline Simoneau à Paris, jeudi

J’étais en admiration. C’est tellement cool d’être entourée de champions olympiques. C’est spécial. Je prends des photos, je leur parle. Avant, j’étais gênée de le faire. Jacqueline Simoneau, après la conférence de presse

Les épreuves de natation artistique commenceront le 5 août. L’attente sera longue avant le début de l’action, et Simoneau est impatiente de pouvoir s’exprimer dans la piscine.

À ce stade, c’est un peu comme si l’étudiante en médecine podiatrique attendait de passer un examen. Et qu’elle se retrouvait exactement entre le moment où l’enseignant exige que toutes les notes soient rangées et celui où il distribue l’examen.

Ce court instant paraissant interminable pendant lequel on rumine tout ce qu’on a appris et mémorisé. Une longue parenthèse d’inconfort pendant laquelle on semble perdre tous nos moyens. Jusqu’à ce que l’examen soit déposé sur notre bureau. Ensuite, il n’y a que la préparation qui peut nous sauver.

Et Simoneau, athlète minutieuse et scolaire, est fin prête à réussir l’examen le plus significatif de sa carrière.

« Depuis la Coupe du monde de Budapest, le gros du travail est fait », a-t-elle confié. Dans la capitale de la Hongrie, justement, Lamothe et elle ont obtenu un score de 272,6457, leur meilleur de la saison.

Ce sera impossible pour Audrey et moi d’être parfaitement synchronisées, mais la seule chose qu’on contrôle, c’est le niveau de difficulté. Donc on l’a augmenté le plus possible. Jacqueline Simoneau

D’ailleurs, les coéquipières se sont liguées contre leurs entraîneurs à ce sujet. Simoneau et Lamothe désirent à tout prix repousser leurs limites. « Nous arrivons chaque jour à la pratique avec de nouveaux plans. »

De son côté, le groupe d’entraîneurs « a peur que ce soit trop dangereux, trop risqué ».

On saura seulement une fois dans la piscine du centre aquatique lequel des deux camps aura gagné son argumentaire. Mais il y a fort à parier que le devoir de persuasion des athlètes prendra le dessus. « On est un petit peu têtues, Audrey et moi », lâche Simoneau en riant.

L’attention des Jeux

Le duo canadien a performé dans la piscine olympique au début de mai. Il a gagné la médaille de bronze à chacune des deux épreuves en duo.

Même si elles retrouveront le même environnement, les mêmes rivales et les mêmes juges, concourir dans le contexte olympique n’a rien de normal. Principalement parce que tout est amplifié, explique la Montréalaise : « À la Coupe du monde, oui, les gradins étaient pleins à Paris. Mais les Olympiques, c’est tellement grandiose. Et les réseaux sociaux, pour certains, ça ajoute une pression, mais le fait d’avoir compétitionné dans la piscine, ça aide beaucoup. »

PHOTO LEE JIN-MAN, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Audrey Lamothe et Jacqueline Simoneau, lors des Championnats mondiaux aquatiques de Doha, en février dernier

Sur le plan technique, Simoneau et Lamothe devront peut-être ajuster leur démarche d’entrée à l’eau. Cette partie de la routine, entre la présentation des nageuses et leur plongeon, est aussi notée. Elle n’est donc pas à sous-estimer. En plus, le duo québécois « est reconnu cette saison en duo technique pour avoir une marche vraiment originale ».

En Coupe du monde, les athlètes marchent droit devant et se jettent à l’eau au bout de la piscine. Mais aux derniers Jeux, comme l’a noté Simoneau, les nageuses devaient marcher de côté, en bordure de la piscine, et ensuite plonger.

En somme, « ce sont tous nos points de repère ».

Dans tous les cas, Simoneau jure être en mesure de s’adapter. Cela dit, si elle est si préoccupée par la manière dont elle entrera à l’eau, c’est sans doute parce qu’elle a l’ambition d’en sortir médaillée.