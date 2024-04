Deux évènements resteront gravés dans ma mémoire. En 2014, l’Université de Montréal accueillait le match de la Coupe Vanier (football universitaire) pour la première fois de son histoire. Les Carabins ont enfin battu leurs rivaux de Québec et se sont rendus au match ultime non sans difficulté. À l’automne 2023, après une saison en dents de scie, les Alouettes de Montréal ont aussi gagné les grands honneurs, mais tout cela, vous le savez ! Ce qui m’a arraché des larmes de bonheur et d’émotion, c’est que mon fils faisait partie de l’équipe des Carabins en 2014 et est aujourd’hui le préparateur physique des Alouettes. Les efforts d’un jeune étudiant qui n’aimait pas tant l’école, mais que le football a amené à obtenir une maîtrise et à gagner sa vie aujourd’hui dans un sport qu’il aime. L’émotion vient souvent avec ce qui nous lie à l’évènement et dans ces deux victoires (Carabins et Alouettes), outre mon fils, je connais l’histoire de plusieurs de ces joueurs et entraîneurs qui se sont dépassés.