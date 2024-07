(Spa-Francorchamps) Le Néerlandais Max Verstappen, leader au championnat du monde de Formule 1, a effectué un changement de moteur, selon un document officiel publié vendredi, et écopera donc d’une pénalité de dix places sur la grille de départ du Grand Prix de Belgique dimanche.

Agence France-Presse

Red Bull a installé sur la voiture du champion du monde en titre un cinquième moteur à combustion interne, au-delà des quatre autorisés par saison. Ce changement lui vaudra une pénalité sur la grille de départ du GP, selon les règles en vigueur.

Cette sanction est tout sauf une surprise pour Verstappen qui avait assuré à la presse jeudi qu’il allait être « très probablement » pénalisé en raison de ce changement de moteur.

« Certains circuits sont naturellement plus propices que d’autres (pour recevoir cette pénalité, NDLR). Sur un circuit urbain », où les dépassements sont plus difficiles, « on ne veut pas de pénalité pour le moteur, donc, oui, ce sera très probablement ici », avait-il expliqué jeudi, à la veille de la 14e manche de la saison.

Sur le célèbre circuit belge de Spa-Francorchamps, Verstappen peut s’imposer dimanche pour la 4e fois consécutive.

« Mad Max » prèfère cependant être réaliste : « si on regarde nos dernières courses où nous n’avons pas été particulièrement les plus rapides, je ne dirais pas qu’avec une pénalité de dix places, nous avons une chance de gagner. Mais une course peut être bouleversée à tout moment », avait-il concédé jeudi.

Sur une autre planète ces dernières années, le natif d’Hasselt (Belgique), à une centaine de kilomètres du circuit, s’était imposé en 2022 depuis une lointaine 14e place sur la grille. Parti 6e l’an dernier, il n’avait là encore laissé aucune chance à ses adversaires.

Mais depuis le début de la saison, l’horizon s’est obscurci pour l’ogre néerlandais, qui a déjà laissé échapper six victoires en GP sur 13-là où il n’en était qu’à deux l’an dernier à la même période. Au total, sept pilotes différents se sont imposés depuis le début de l’année, du jamais vu depuis 2012.

Au championnat, Verstappen compte 76 points d’avance sur son premier poursuivant, le Britannique Lando Norris (McLaren), soit près de trois courses d’avance puisque jusqu’à 26 points sont à gagner lors d’un week-end classique, c’est-à-dire sans courses sprint qui rapportent davantage de points à elles seules.