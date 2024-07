(Paris) « Si tu me le demandais, j’irais décrocher la Lune », a chanté Céline Dion de la tour Eiffel, vendredi soir, lors des dernières minutes de la cérémonie d’ouverture des Jeux de Paris.

C’est ce qu’ont fait les organisateurs de la soirée. Ils l’ont décrochée, la Lune. Ils ont réussi une idée qui paraissait impossible : présenter un spectacle majestueux sur l’eau, la terre et les toits, sur une scène de six kilomètres, devant 320 000 spectateurs, dans une capitale en mode « urgence attentat » depuis trois mois. Tout cela sous une pluie battante, en plus.

Les deux grandes vedettes de cette soirée ?

La ville de Paris, bien sûr, plus belle que jamais dans l’œil du directeur artistique Thomas Jolly. Mais aussi Céline Dion, qui effectuait son retour sur scène, quatre ans après son dernier tour de chant. La diva québécoise, qui souffre du syndrome de la personne raide, a offert la prestation la plus émouvante de la cérémonie. Une interprétation époustouflante de l’Hymne à l’amour, classique d’Édith Piaf qu’elle avait déjà chanté aux American Music Awards, en 2015, en hommage aux victimes des attentats de Paris.

IMAGE TIRÉE D’UNE VIDÉO DES SERVICES DE DIFFUSION DES JEUX OLYMPIQUES Céline Dion a interprété l’Hymne à l’amour d’Édith Piaf, vendredi soir.

Cette fois, c’était dans un contexte plus festif. Marie-José Pérec et Teddy Riner venaient d’allumer la vasque olympique sous un grand ballon aux Tuileries, moment fort de la soirée. La tour Eiffel scintillait. Céline aussi, dans sa robe grise signée Dior. Tout au long de la chanson, la tour s’animait au gré de l’intensité de la chanteuse. Lorsque Céline a entamé la dernière phrase – Dieu réunit ceux qui s’aiment –, la tour s’est mise à briller de tous ses feux, sous des dizaines de rayons lumineux blancs et roses.

PHOTO CHARLIE RIEDEL, ASSOCIATED PRESS La vasque olympique s’est élevée sous un grand ballon après avoir été allumée, vendredi soir.

C’était comment, vu de la tribune de presse au Trocadéro, directement face à la tour ? Grandiose. Magique. Géant. Un coup au cœur. Assurément le plus beau moment artistique auquel j’ai assisté dans ma vie.

C’était le point d’exclamation d’une soirée mémorable, que Thomas Jolly a construite autour de l’unité, la paix, le respect et la diversité. Hymne à l’amour, avec son dernier couplet porteur d’espoir, s’inscrivait parfaitement dans la démarche.

Nous aurons pour nous l’éternité

Dans le bleu de toute l’immensité

Dans le ciel, plus de problème

Mon amour, crois-tu qu’on s’aime ?

Dieu réunit ceux qui s’aiment

Thomas Jolly souhaitait qu’à la fin du spectacle, « on puisse se dire, ensemble, ça ira ». Ce qui n’est pas toujours évident, ces derniers temps. Pas plus tard que vendredi, des actes de sabotage ont perturbé le trafic ferroviaire dans le nord de la France. Les autorités ont décrit les incendies comme une « attaque massive ».

La ville, déjà sur le qui-vive en raison des menaces d’attentats, était stressée. Ça se sentait dans le centre-ville. Dans les rues des quartiers centraux, vendredi après-midi, la police était partout. Heureusement, le plan a fonctionné. Rien n’a perturbé la cérémonie, sauf peut-être la pluie, qui tombait intensément après la première heure.

Ça n’a pas empêché les artistes de briller. Parmi les numéros les plus réussis, celui de la chanteuse Aya Nakamura, qui a enflammé le pont des Arts. Celui du groupe heavy metal Gojira, décoiffant devant la Conciergerie, lieu symbolique de la Révolution française. L’interprétation de La Marseillaise par la chanteuse lyrique Axelle Saint-Cirel, depuis le toit du Grand Palais, a été poignante.

Un autre bon coup : faire défiler les olympiens dans des bateaux, sur la Seine. C’était sympathique, et cela a permis à un plus grand nombre de Parisiens d’assister à la cérémonie.

À la fin de leur parcours, les athlètes débarquaient au Trocadéro, d’où ils pouvaient suivre la cérémonie sur écran géant. Une cavalière flottant sur la Seine est venue les rejoindre avec le drapeau olympique. Elle a défilé entre la tour Eiffel et le podium principal, sous une haie d’honneur formée par les porteurs des drapeaux de chaque pays.

Ça en jetait, tout comme la sélection des derniers relayeurs du flambeau, de Zinédine Zidane à Rafael Nadal, à Serena Williams, à Nadia Comăneci, à Carl Lewis, puis à une pléiade d’étoiles françaises qui ont parcouru les rues vides du cœur de la capitale.

Un pari réussi, sur toute la ligne.