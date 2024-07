(Paris) « Le tonnerre et l’éclair » : voilà comment les dirigeants du Comité olympique canadien (COC) ont officieusement désigné les deux porte-drapeaux pour la cérémonie d’ouverture des Jeux de Paris.

À l’évidence, l’« éclair » est Andre De Grasse, le sextuple médaillé en sprint, qui a vécu quelques passes d’armes mémorables avec le grand Usain Bolt, l’« éclair » original.

Maude Charron serait donc le tonnerre, une image qui lui sied bien, si on l’imagine soulever de terre 130 kg, soit plus de deux fois son poids, en une fraction de seconde.

D’un naturel retenu, la championne olympique d’haltérophilie a d’ailleurs reçu comme un coup de tonnerre sa nomination pour mener la délégation canadienne sur la barge qui défilera sur la Seine, en compagnie d’une centaine de ses homologues, vendredi soir.

Après son titre à Tokyo, l’athlète de 31 ans a longuement réfléchi sur sa volonté de prolonger sa carrière pour un autre cycle olympique. Ce qui l’a convaincue est la possibilité de vivre pleinement l’expérience, en compagnie des membres de sa famille et entourée de spectateurs. Elle sera servie en voguant sur le célèbre fleuve devant quelque 300 000 personnes, dont les trois plus importantes, sa mère, son père et son frère.

« Je suis super excitée pour eux, tellement que j’oublie qu’il faut que je le sois pour moi ! » a raconté Charron quelques heures avant la cérémonie.

À l’origine, elle ne devait même pas participer à l’évènement, puisque son dernier stage préparatoire se déroule à Nice, ville du sud de la France où elle retournera samedi.

J’étais un peu déçue. En plus, le kit [de vêtements] était mon préféré ! Finalement, on me donne mon expérience sur un plateau d’argent. Non seulement tu fais la cérémonie d’ouverture, mais en plus, tu vas porter le drapeau. Ça vient ajouter à mon expérience. Maude Charron

Sur la barge, elle souhaite « absorber le plus de souvenirs » et s’est promis « d’oublier [son] téléphone, de juste vivre l’émotion le plus possible ».

À l’origine, les membres de sa famille voulaient assister à la fête, mais s’étaient ravisés faute d’avoir pu obtenir des billets. Avec l’aide du COC, ils ont changé leurs plans pour profiter de ce moment unique. Le copain de Charron ne pourra y être puisqu’il arrivera en France seulement pour la compétition, qui se tiendra le 8 août à l’Arena Paris Sud.

Maude Charron a hésité avant d’accepter qu’Haltérophilie Canada soumette sa candidature au COC. Ses entraîneurs l’ont convaincue qu’elle aurait amplement le temps de se remettre d’une potentielle fatigue supplémentaire.

Sa coupe de poids se déroule à merveille, elle qui a dû passer des moins de 64 kg aux 59 kg dans le dernier cycle olympique en raison d’un remaniement des catégories pour Paris. Après deux années d’« essais et erreurs », elle est étonnée de constater la facilité avec laquelle elle a pu s’affiner en prévision de la compétition.

« Étrangement, cette fois-ci, on dirait que mon corps savait que ça s’en venait. Je mange donc encore beaucoup. Ma nutritionniste aussi est surprise. Puis mon corps fait comme : ah oui, il faut perdre du poids ? Parfait, on perd du poids ! »

Si l’âge l’a forcée à moduler ses énergies durant sa préparation, Maude Charron se sent plus forte que jamais et même prête à battre ses records personnels absolus dans la Ville Lumière.

« Je suis en forme. J’ai eu de très bons entraînements. Même en pesant cinq kilos de moins, je lève les mêmes barres. Je ne sais pas pour vous autres, mais moi, j’ai hâte à ma compétition ! »

Autant que le ciel ne lui tombe pas sur la tête durant la fameuse cérémonie…