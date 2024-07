(Paris) La légende espagnole du tennis Rafael Nadal, dont la participation aux Jeux olympiques de Paris est incertaine en raison d’un pépin physique, a pu s’entraîner vendredi, au contraire de la veille.

Agence France-Presse

Le Majorquin aux 22 titres du Grand Chelem, dont 14 à Roland-Garros – où auront lieu les épreuves de tennis –, doit débuter samedi en double au côté de son jeune compatriote Carlos Alcaraz.

Mais Nadal, 38 ans et qui a connu une litanie de blessures ces dernières années, a ressenti une douleur à une cuisse mercredi et ne s’est pas entraîné le lendemain, son coach Carlos Moya déclarant à la radio nationale espagnole qu’il n’était pas certain qu’il puisse jouer.

« Il a eu une douleur hier (mercredi) matin, l’après-midi il était gêné et avant que ça n’empire il a décidé d’arrêter, a dit Moya. Toutes les douleurs que peut avoir Rafa en ce moment, il faut les prendre avec des pincettes et y aller avec précaution. »

Outre le double avec Alcaraz, Rafael Nadal doit disputer le premier tour en simple contre le Hongrois Marton Fucsovics (83e mondial) dimanche, avant d’éventuelles retrouvailles avec une autre légende du tennis, le Serbe Novak Djokovic, au 2e tour.