PHOTO DAVID ZALUBOWSKI, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

La NBA a suspendu à vie le joueur des Raptors de Toronto Jontay Porter mercredi, après qu’une enquête de la ligue eut révélé qu’il avait divulgué des informations confidentielles à des parieurs sportifs et parié sur des matchs.

Tim Reynolds Associated Press

Porter, a indiqué la ligue, a transmis des informations au sujet de sa propre santé à un parieur avant le match des Raptors le 20 mars. La ligue a ajouté qu’un autre individu, qui est reconnu pour placer des paris sur les matchs de la NBA, avait parié 80 000 $ que Porter n’atteindrait pas les cibles qui avaient été établies pour lui sur un site internet de paris sportifs. Ce pari lui aurait rapporté 1,1 million.

Porter a quitté cette rencontre après seulement quelques minutes de jeu, prétextant un malaise, ce qui signifiait qu’il n’atteindrait pas les cibles qui avaient été établies pour lui dans les paris sportifs. Ce pari a été suspendu et le montant n’a pas été versé au parieur, alors que la NBA déclenchait une enquête dans cette histoire.

« Il n’y a rien de plus important que de protéger l’intégrité de la NBA pour nos partisans, nos équipes et tous ceux qui sont associés à notre sport. C’est la raison pour laquelle les fautes flagrantes de Jontay Porter contre nos règlements sportifs ont entraîné la sanction la plus sévère », a déclaré le commissaire de la NBA Adam Silver.

Porter est le frère de l’attaquant des Nuggets de Denver, Michael Porter fils.