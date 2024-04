Shohei Ohtani et son interprète Ippei Mizuhara (à droite) en décembre dernier

(Los Angeles) L’ancien interprète de longue date de Shohei Ohtani est accusé de fraude bancaire fédérale pour des crimes impliquant des dettes de jeu et le vol de millions de dollars du joueur vedette des Dodgers de Los Angeles, ont annoncé les autorités fédérales.

Stephanie Dazio Associated Press

Le procureur américain Martin Estrada a fait part des accusations, jeudi.

Ippei Mizuhara est devenu interprète pour Ohtani après que le joueur eut atterri aux États-Unis pour venir jouer au baseball. Estrada a affirmé que Mizhuara « a de facto agi en tant que gérant de M. Ohtani ».

Estrada a dit que Mizuhara a aidé Ohtani à ouvrir un compte bancaire dans lequel Ohtani a déposé son salaire de baseball. Estrada a indiqué que Mizuhara a volé plus de 16 millions US des comptes bancaires d’Ohtani pour payer ses propres paris sportifs et qu’il a menti à la banque pour accéder au compte.

Estrada a souligné que Mizuhara a pu « utiliser et abuser » de sa position de confiance auprès d’Ohtani « afin de piller le compte bancaire de M. Ohtani ». Estrada a également confirmé que lorsque Mizuhara gagnait sur des paris sportifs, il ne déposait pas l’argent dans le compte d’Ohtani.

« M. Mizuhara a fait tout ça pour nourrir son appétit insatiable pour les paris sportifs illégaux », a déclaré Estrada, ajoutant que la plainte allègue qu’il a commis une fraude « à grande échelle ».

Estrada a noté qu’il n’y a aucune preuve qu’Ohtani était au courant des actions de son interprète, ajoutant qu’Ohtani a pleinement et complètement coopéré avec les enquêteurs.

« Je tiens à souligner ce point : M. Ohtani est considéré comme une victime dans cette affaire », a-t-il soutenu.

Mizuhara devrait comparaître prochainement devant le tribunal de district des États-Unis, au centre-ville de Los Angeles, pour sa première comparution, selon le communiqué de presse du bureau du procureur américain.

« Nous n’avons aucun commentaire pour le moment », a écrit Michael G. Freedman, l’avocat de Mizuhara, dans un courriel adressé à The Associated Press après l’annonce de l’accusation.

La peine maximale pour l’accusation de fraude bancaire encourue par Mizuhara est de 30 ans de prison.

Mizuhara a été abruptement congédié par l’équipe après que le scandale eut fait surface le mois dernier, catalysé par une enquête criminelle de l’Internal Revenue Service, l’agence gouvernementale américaine qui est responsable de la gestion et de l’inspection des obligations fiscales. L’enquête visait un preneur de paris illégaux présumé. Le Baseball majeur a ensuite ouvert une enquête distincte.

Ohtani a ensuite présenté une version des évènements qui imputait entièrement la responsabilité à Mizuhara, qui avait donné des récits contradictoires quant à savoir si Ohtani avait remboursé les dettes de jeu de Mizuhara.

Ohtani a quitté les Angels de Los Angeles en décembre pour signer un contrat record de 700 millions sur 10 ans avec les Dodgers. Ohtani et Mizuhara étaient des compagnons quotidiens depuis qu’il a rejoint les Angels, en 2018.

Mizuhara a déclaré au ESPN, le 19 mars, qu’Ohtani avait payé ses dettes de jeu à la demande de l’interprète, affirmant que les paris portaient sur le soccer, la NBA, la NFL et le football universitaire. Mais ESPN a mentionné que Mizuhara avait changé sa version le lendemain, affirmant qu’Ohtani n’avait aucune connaissance des dettes de jeu et n’avait transféré aucun argent aux preneurs de paris.

Le 25 mars, Ohtani a expliqué lors d’une conférence de presse au Dodger Stadium qu’il n’avait jamais parié sur le sport ni payé sciemment les dettes de jeu accumulées par son interprète.

« Je suis très attristé et choqué par quelqu’un en qui j’avais confiance, a fait savoir le joueur vedette par l’entremise d’un nouvel interprète. Ippei a volé de l’argent sur mon compte et a menti. Je n’ai jamais parié sur le sport et je n’ai jamais volontairement envoyé d’argent aux preneurs de paris. »

Ohtani a insisté sur le fait qu’il avait pris conscience pour la première fois du problème de jeu de Mizuhara lors d’une réunion d’équipe, après la première victoire de la saison des Dodgers, face aux Padres de San Diego à Séoul, en Corée du Sud.

Il n’y a eu aucune information sur l’état d’avancement de l’enquête distincte du Baseball majeur. Les règlements de la ligue interdisent aux joueurs et aux employés des équipes de parier – même légalement – sur le baseball. Ils interdisent également les paris sur d’autres sports auprès de preneurs de paris illégaux ou non enregistrés.