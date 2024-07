Le voltigeur Kevin Kiermaier frappe pour une moyenne de ,191 avec quatre circuits et 18 points produits en 77 matchs cette saison.

PHOTO ROSS D. FRANKLIN, ARCHIVES ASSOCIATED PRESS

(Toronto) Le voltigeur de centre des Blue Jays de Toronto et détenteur de quatre Gants d’or en carrière Kevin Kiermaier a déclaré mercredi soir qu’il prévoit prendre sa retraite à la fin de la campagne.

Associated Press

Kiermaier, qui en est à sa 11e saison dans les Ligues majeures et sa deuxième avec les Blue Jays, frappe pour une moyenne de ,191 avec quatre circuits et 18 points produits en 77 matchs cette saison. Il a ratifié un pacte d’une saison et 10,5 millionsUS avec les Blue Jays l’hiver dernier.

« Je suis très satisfait, a dit Kiermaier après une victoire de 6-3 contre les Rays de Tampa Bay. Je suis serein avec ma décision. L’année n’est pas terminée. Qui sait ce qui se produira d’ici là ? »

Sélectionné par les Rays en 31e ronde du repêchage des Ligues majeures en 2010, Kiermaier a gagné ses Gants d’or au champ centre en 2015, 2016, 2019 et 2023. Il a aussi gagné le Gant platine, remis au meilleur joueur défensif de la Ligue américaine, en 2015.

« C’est la référence en tant que joueur professionnel, a confié le gérant des Blue Jays John Schneider. Il joue un rôle très important dans ce vestiaire. Et il est sans contredit l’un des meilleurs voltigeurs de centre de sa génération. »

Kermaier, qui est âgé de 34 ans, a cependant disputé l’ensemble de sa carrière à domicile dans les Ligues majeures sur du gazon artificiel. Et des années passées à glisser et à plonger sur cette surface de jeu ont affecté son corps.

« Ça m’a malmené, de jouer sur du gazon artificiel », a convenu Kiermaier, en précisant qu’il a dû composer cette saison avec des blessures au dos et à une hanche.

« Ça n’a jamais été aussi difficile de me préparer au quotidien pour le prochain match », a-t-il ajouté.

Kiermaier et sa femme attendent leur troisième enfant en décembre, et le vétéran a déclaré qu’il a très hâte de devenir un père à temps plein.