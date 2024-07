(Arlington) Le frappeur de puissance des Blue Jays de Toronto Vladimir Guerrero fils frappera au septième rang du rôle des frappeurs de la Ligue américaine, mardi soir, lors du match des étoiles des Ligues majeures.

Ronald Blum Associated Press

Le gérant de l’Américaine, Bruce Bochy, a indiqué lundi que Steven Kwan, des Guardians de Cleveland, occupera le premier rang et jouera au champ gauche, suivi du joueur d’arrêt-court des Orioles de Baltimore Gunnar Henderson, du voltigeur de droite des Yankees de New York Juan Soto, de son coéquipier au champ centre Aaron Judge, du frappeur de choix des Astros de Houston Yordan Alvarez, de l’arrêt-court des Guardians José Ramirez, de Guerrero, du receveur des Orioles Adley Rutschman et du joueur de deuxième but des Rangers du Texas Marcus Semien.

Ketel Marte frappera au premier rang et jouera au deuxième coussin pour la Nationale, suivi du frappeur de choix des Dodgers de Los Angeles Shohei Ohtani, du joueur d’arrêt-court des Phillies de Philadelphie Trea Turner, du de son coéquipier le joueur de premier but Bryce Harper, du receveur des Brewers de Milwaukee William Contreras, de son coéquipier le voltigeur de droite Christian Yelich, du joueur de troisième but des Phillies Alex Bohm, du voltigeur de centre des Dodgers Teoscar Hernández et du voltigeur de gauche des Padres de San Diego Jurickson Profar.

L’as des Orioles Corbin Burnes obtiendra le départ pour l’Américaine, et il sera confronté à la recrue des Pirates de Pittsburgh Paul Skenes.

Burnes, un droitier âgé de 29 ans, présente une fiche de 9-4 avec une moyenne de points mérités de 2,93 à sa première saison avec les Orioles, qui l’ont acquis des Brewers tout juste avant l’ouverture des camps printaniers. Le lauréat du trophée Cy Young dans la Nationale en 2021 participe au match des étoiles pour la quatrième fois de suite. Il deviendra le cinquième artilleur des Orioles à obtenir le départ au match des étoiles, et le premier depuis Steve Stone en 1980.

Skenes, qui a entrepris sa carrière dans les Ligues majeures le 11 mai, affiche un dossier de 6-0 avec une moyenne de 1,90 en 11 départs. Il a également retiré 89 frappeurs sur des prises et offert 13 buts sur balles en 66 manches et un tiers de travail jusqu’ici.

Jamais un joueur sélectionné pour le match des étoiles n’avait été choisi après avoir effectué seulement 11 départs en carrière. Skenes, qui est âgé de 21 ans, deviendra néanmoins le cinquième joueur recrue après Dave Stenhouse (1962), Mark Fidrych (1976), Fernando Valenzuela (1981) et Hideo Nomo (1995) à obtenir le départ lors de cette classique estivale.

Le gérant de la Nationale, Torey Lovullo, avait confirmé sa décision d’envoyer Skenes sur la butte la semaine dernière.