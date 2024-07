(Arlington) Lorsque Teoscar Hernandez avait besoin d’un moment pour se calmer lors du concours de circuits, lundi soir, le frappeur des Dodgers de Los Angeles a reçu un coup de pouce d’un ancien coéquipier qui a justement été couronné champion l’an dernier.

Stephen Hawkins Associated Press

Vladimir Guerrero fils portait un chandail des Blue Jays de Toronto avec le nom de Hernandez et le no 37 lorsqu’il regardait la compétition, en l’honneur de leur temps passé ensemble de 2017 à 2022.

« C’était la surprise de la soirée, a déclaré Hernandez. Il a apporté mon chandail de Toronto et il est venu me voir au marbre. Il essayait de me calmer, donc il est venu deux fois et ç’a fonctionné. Il a dit qu’il voulait m’aider pour le dernier tour. »

Hernandez a ainsi prévalu 14-13 devant le héros local Bobby Witt en finale, gagnant ainsi la compétition en lien au match des étoiles du baseball majeur.

Âgé de 31 ans, le voltigeur des Dodgers a cogné 49 circuits en trois rondes.

Il s’agit de la première fois où le titre va à un joueur des Dodgers.

« Si je dois parier, ça importe peu qui j’affronte, je vais miser sur moi-même, a déclaré Hernandez lorsqu’on lui a demandé s’il se sentait comme le négligé. Les gens me sous-estiment peut-être. »

PHOTO KEVIN JAIRAJ, USA TODAY SPORTS Teoscar Hernandez au bâton.

Il restait un retrait à Witt quand sa frappe a échoué à la mi-hauteur de la clôture du champ centre gauche – l’une des parties les plus éloignées au Globe Life Field.

« Quand j’ai frappé la balle, je le savais que je ne l’avais pas si bien frappée », a dit l’arrêt-court des Royals, qui est allé au secondaire à Colleyville Heritage, à une quinzaine de minutes du stade des Rangers.

« J’essayais juste de souffler dessus », a-t-il ajouté en riant.

Les deux avaient conclu la finale de deux minutes avec 11 coups de quatre buts, avant des élans bonus.

Witt avait écarté le frappeur ambidextre des Guardians José Ramírez 17-12 en demi-finales.

Hernandez avait eu raison d’Alec Bohm des Phillies, 16-15.

Ramírez et Bohm avaient régné au premier tour, avec chacun 21 circuits.

Le premier but des Mets Pete Alonso voulait égaler Ken Griffey avec trois couronnements, mais sa quête a pris fin quand il a été limité à 12 coups de canon au premier tour.

« C’est décevant, mais pour moi, c’est une bénédiction d’être ici et j’ai du plaisir. Ce n’était tout simplement pas ma journée », a lancé Alonso.

Contrairement aux duels de 2023, les quatre frappeurs avec le plus de circuits en première ronde passaient en demi-finales.

Witt a frappé 20 circuits au premier tour, Hernandez 19.

Alonso a réussi un circuit de 428 pieds sur son premier élan, mais il n’a jamais été en mesure de trouver son rythme.

Adolis Garcia des Rangers, Marcell Ozuna des Braves et Gunnar Henderson des Orioles ont aussi été éliminés en première ronde.

Ozuna a frappé le plus long circuit du premier tour, à 473 pieds.

Bohm, un des huit joueurs des Phillies parmi les étoiles, a cogné seulement 11 circuits cette saison – le plus petit total parmi les huit participants.

Il a dit qu’il allait frapper le plus souvent possible au champ gauche et c’est ce qu’il a fait – frappant ainsi 21 longues balles au premier tour.

Ramirez a frappé en tant que gaucher, un changement par rapport à ses présences précédentes aux concours de circuits.

Il faisait 38 degrés Celsius à l’extérieur du Globe Life Park lorsque l’évènement a débuté, mais le toit rétractable était fermé, au-dessus du stade qui a ouvert ses portes en 2020.

Lorsque les Rangers ont accueilli la classique annuelle en 1995, l’autre côté de la rue, dans un stade sans toit, le concours n’était pas présenté aux heures de grande écoute : il avait eu lieu dans la chaleur accablante du milieu de l’après-midi.

Frank Thomas, des White Sox, l’avait emporté avec 15 circuits en trois rondes en 1995, dans une formule différente.

Albert Belle avait cogné 16 longues balles, mais Thomas l’avait battu 3-2 en finale.

Seuls trois joueurs ont triomphé sur leur propre terrain. Le dernier cas est Bryce Harper avec les Nationals de Washington, en 2018. Avant lui, il y a eu Todd Frazier avec les Reds de Cincinnati, en 2015 et Ryne Sandberg avec les Cubs de Chicago, en 1990.