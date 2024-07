République dominicaine L’ex-Dodger Raul Mondesi condamné à la prison

(Saint-Domingue) L’ex-voltigeur des Dodgers de Los Angeles Raul Mondesi a été condamné à six ans et neuf mois de prison et à verser une amende de 507 000 $ US (près de 700 000 $) par un tribunal de la République dominicaine vendredi dernier pour corruption pendant qu’il était le maire de San Cristobal.