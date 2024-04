Nico Hülkenberg signe pour Sauber et Audi dès 2025

(Paris) L’expérimenté pilote allemand de 36 ans Nico Hülkenberg quittera Haas en fin de saison pour rejoindre l’écurie Sauber, qui deviendra Audi en 2026, ont annoncé les différentes équipes de Formule 1 vendredi.

Agence France-Presse

Hülkenberg « a signé un contrat de plusieurs années et, en 2026, il deviendra le premier pilote de l’écurie Audi » en Formule 1, a annoncé Sauber, écurie basée à Hinwill, en Suisse, dans un communiqué.

Avec plus de 200 Grands Prix au compteur, mais zéro podium, l’Allemand revenu en F1 chez Haas en 2023 après trois ans d’absence sera « étroitement impliqué dans le développement de la première voiture de F1 d’Audi », poursuit Sauber.

La marque aux quatre anneaux, qui fait partie de la galaxie Volkswagen, sera engagée pour la première fois en catégorie reine en 2026, année d’un changement de réglementation moteur en F1. Elle sera associée à Sauber.

« La perspective de courir pour Audi est quelque chose de très spécial », a expliqué Hulkenberg. « Lorsqu’un constructeur allemand entre en Formule 1 avec une telle détermination, c’est une opportunité unique. Représenter l’écurie d’usine d’une telle marque automobile avec une unité de puissance fabriquée en Allemagne est un grand honneur ».

Andreas Seidl, aujourd’hui PDG de l’écurie Sauber et également de la future équipe Audi, est persuadé qu’« avec sa vitesse, son expérience et son attachement au travail d’équipe, Nico jouera un rôle important dans la transformation de notre équipe – et du projet F1 d’Audi ».

Titré en catégorie inférieure GP2 en 2009, Hulkenberg avait rejoint la F1 en 2010 chez Williams. Il a ensuite roulé pour Force India (2012, 2014-2016), Sauber une première fois en 2013 et Renault (2017-2019). Après des piges pour Racing Point (2020) et Aston Martin (2022), il est arrivé chez Haas l’an dernier.

« Hülk » est actuellement 13e du championnat du monde avec quatre points, devant son équipier danois Kevin Magnussen.

Chez Sauber, ni le Chinois Zhou Guanyu ni le Finlandais Valtteri Bottas n’ont encore marqué de point. Il n’a pas été précisé qui des deux sera remplacé.

Les deux pourraient en fait être débarqués. Car, pour accompagner Hulkenberg, Sauber-Audi pourrait miser sur Carlos Sainz, en fin de contrat avec Ferrari, ou bien sur un des pilotes Alpine, Esteban Ocon ou Pierre Gasly.