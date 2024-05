Max Verstappen s’impose durant la course sprint et les qualifications

(Miami) Max Verstappen a fait un premier pas vers un troisième triomphe d’affilée au Grand Prix de Formule 1 de Miami en continuant à dominer les qualifications, samedi.

La Presse Canadienne

Le triple champion du monde en titre s’est adjugé la position de tête pour une septième fois de suite (en incluant la dernière course de la saison dernière), mais une première fois à Miami. Verstappen n’avait toujours pas réussi cet exploit à ses deux premières visites autour du Hard Rock Stadium, bien qu’il ait chaque fois gagné la course.

« Je ne sais pas comment le dire, mais chaque fois que nous venons ici, il est difficile de faire preuve de constance, a dit Verstappen. Je pense que nous avons été corrects. Ce ne fut pas le tour le plus agréable de ma carrière, mais j’ai la position de tête et c’est ce qui compte. »

Verstappen a du même coup égalé la marque d’Alain Prost, qui avait aussi décroché la position de tête lors des six premiers Grands Prix de la saison 1993.

« Un bon départ, a dit Verstappen à son équipe via le système radio. Continuons comme ça ! »

Verstappen a commencé la journée de samedi en gagnant la course sprint et l’a terminée avec sa 38e position de tête en carrière. Le pilote Red Bull a réussi un tour en 1 minute 27, 241 secondes et il a devancé les deux pilotes de Ferrari, Charles Leclerc et Carlos Sainz.

PHOTO JIM WATSON, AGENCE FRANCE-PRESSE Max Verstappen lors de la séance de qualifications du Grand Prix de Miami.

Verstappen a gagné quatre des cinq premiers Grands Prix de la saison.

Sergio Perez, le coéquipier de Verstappen chez Red Bull, a pris le quatrième rang, devant les pilotes McLaren Lando Norris et Oscar Piastri.

Les pilotes Mercedes George Russell et Lewis Hamilton ont pris respectivement les septième et huitième rangs. Nico Hülkenberg (Haas) et Yuki Tsunoda (RB) ont complété le top 10.

Le Québécois Lance Stroll a été éliminé en Q2 et s’est classé 11e. Son coéquipier chez Aston Martin, Fernando Alonso, s’est contenté du 15e rang.

Durant l’épreuve sprint, Stroll avait été victime d’un accrochage avec Norris dès le premier virage et avait été contraint à l’abandon. Alonso avait aussi été impliqué dans l’incident et avait dû se contenter de l’avant-dernier rang.

Verstappen s’était imposé à nouveau devant Leclerc. Perez avait complété le podium.

L’Australien Daniel Ricciardo (RB) avait suivi en quatrième place. Le top 6 de la grille de départ était resté inchangé puisque Ricciardo avait été suivi par Sainz et Piastri.

Hamilton avait causé l’effet domino derrière en voulant compléter un dépassement et il avait été incapable d’éviter le bolide d’Alonso, qui avait entraîné les voitures de Stroll et Norris dans l’incident.

Hülkenberg et Tsunoda avaient engrangé les derniers points disponibles en terminant respectivement septième et huitième.

Kevin Magnussen (Haas) est la cible d’une enquête de la FIA pour conduite antisportive durant l’épreuve sprint. Il a été pénalisé à trois reprises durant la course et a affirmé à la fin qu’elles étaient toutes justifiées.