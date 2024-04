(Paris) Adrian Newey va quitter l’écurie de Formule 1 Red Bull, dont il est l’ingénieur depuis de nombreuses années, en raison de la polémique touchant le directeur de l’écurie, Christian Horner, affirme jeudi la BBC citant des sources proches de l’ingénieur et de l’écurie.

Agence France-Presse

Le site spécialisé Motorsport.com rapporte de son côté que Newey aurait annoncé aux dirigeants de l’écurie sa décision de quitter l’écurie à la fin de la saison.

Contacté par l’AFP, un porte-parole de Red Bull a indiqué qu’« Adrian est sous contrat au moins jusqu’à fin 2025 et nous ne sommes pas au courant qu’il rejoigne une autre équipe ».

Considéré comme l’un des plus grands ingénieurs de la F1, Newey, âgé de 65 ans, travaille pour Red Bull depuis 2006. Il a conçu les monoplaces qui ont apporté à l’écurie basée à Milton Keynes six titres de champion du monde des constructeurs entre 2010 et 2023 et sept titres pilotes avec Sebastian Vettel (de 2010 à 2013) puis Max Verstappen (de 2021 à 2023).

Le Britannique avait auparavant travaillé pour les écuries Williams et McLaren.

Red Bull est agitée par une polémique depuis que Christian Horner, son patron historique, a été accusé par une employée de l’écurie de « comportement inapproprié ».

Le 28 février, une enquête interne menée par un avocat extérieur désigné par Red Bull blanchit Horner, qui a toujours protesté de son innocence et accueille avec satisfaction cette décision qui intervient juste avant le premier Grand Prix de la saison à Bahreïn.

L’employée à l’origine des accusations a été suspendue de ses fonctions au sein de l’équipe le 7 mars mais aurait été réintégrée depuis. La BBC avait affirmé mi-mars qu’elle avait saisi la Fédération internationale de l’automobile (FIA) de l’affaire.

Exploser

PHOTO PEDRO PARDO, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Le directeur de l’écurie Red Bull Christian Horner

Le père de Max Verstappen, Jos, lui-même ancien pilote de F1, a estimé début mars que Red Bull allait « exploser » si Horner, 50 ans dont 19 à la tête de l’écurie, restait à son poste.

L’affaire, révélée début février, n’a pas eu de répercussion sur les performances en course des Red Bull.

Après cinq Grands Prix courus cette saison, l’écurie domine largement le championnat du monde des constructeurs avec 195 points contre 151 pour son dauphin, Ferrari. Au classement des pilotes, Verstappen, vainqueur à quatre reprises déjà cette saison, fait la course en tête avec 110 points, devant son coéquipier mexicain Sergio Perez (85 pts).

Mais Max Verstappen a lui-même apporté il y a quelques semaines apporté son soutien à Helmut Marko, un autre responsable influent de Red Bull, dont les relations avec Christian Horner passent pour ne pas être bonnes.

Motorsport affirme aussi qu’Adrian Newey aurait reçu une très grosse offre d’Aston Martin et rappelle que d’autres rumeurs ont évoqué son passage chez Ferrari alors que l’ingénieur britannique a été aperçu récemment non loin du siège de celle-ci à Maranello en Italie.

« Si toutes les personnes qui vont faire des essais au Mugello (un circuit situé non loin de Maranello, NDLR) signent chez Ferrari, il va falloir qu’on achète un bus pour aller sur les circuits », a répondu avec humour le chef de l’écurie italienne, le Français Frédéric Vasseur, vendredi dernier à l’AFP.